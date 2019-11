Frank Lidahl tenker kortsiktig når det gjelder egen karriere. Derfor synes han det er svært vanskelig å svare på om han blir å se som daglig leder for Ranheim også i 2020 eller ikke.

– Du vet aldri hva som skjer. Utgangspunktet mitt er at jeg er daglig leder i 2020, men jeg har et kortsiktig perspektiv for min egen del, sier han.