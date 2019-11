Flere sentrale MFK-spillere er usikre før kveldens bortekamp mot Vålerenga. Eirik Ulland Andersen var friskmeldt for noen uker siden, men for øyeblikket er han ikke aktuell for spill.

– Han har trent veldig bra og var tilbake for fullt. Så skjer det ofte etter lange avbrekk at du får et lite tilbakeslag, det er ikke noe annet enn det. Vi stresser ikke med «Ullis», det viktigste for meg er at han er klar i januar. Vi får se inn mot Bodø/Glimt-kampen om han kan være med da, sier Erling Moe.