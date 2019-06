– Det røde kortet er klokkeklart. Jeg føler jeg må reparere en dårlig touch for å hindre ballmist og kontring imot. Det skal selvfølgelig aldri skje, og jeg ødelegger dessverre for hele laget, sier Pål André Helland til Adresseavisen.

For første gang siden 16. mai var 29-åringen onsdag kveld tilbake i startoppstillingen. Det endte med at han fikk direkte rødt kort før pause, og cupexit for RBK. Da Søderlund brant straffesparket, hadde vingen forlatt Lerkendal.