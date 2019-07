Molde-talent trener med 1.-divisjonsklubb

MOLDE: Tobias Hestad (19) trener med Strømmen denne uka. Det bekrefter Molde 2-trener Thomas Mork overfor Rbnett onsdag.

­– Tobias er der denne uka. Det er egentlig ikke noe annet og si enn at Strømmen kom med en henvendelse om å få lov til å invitere ham ned for å bli bedre kjent med ham. Fra vårt ståsted er det ikke noe mer enn det. Vi får bare avvente hva de eventuelt har lyst til å gjøre, så får vi ta det derfra. Tobias har kontrakt med oss ut neste år, og vi er alle interesserte i at han skal utvikle seg best mulig. Om det er her eller om det er i en annen klubb får vi ta en løpende vurdering på, sier Molde 2-treneren til Rbnett.