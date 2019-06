Harstadværingen kom fra Harstad IL foran årets sesong og har på kort tid blitt en viktig spiller i Jonathan Hills mannskap. Onsdag scoret Ringberg for TUIL, men «Dalingan» røk ut av cupen etter at KFUM scoret to minutter på overtid i Oslo.

Sverre Mauseth er Ringbergs agent og bekrefter at større klubber har registrert sint interesse og følger spilleren tett.