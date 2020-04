Bundesliga-direktøren vil fullføre sesongen i juni – tror på tomme tribuner ut året

Det sier Seifert i et intervju med New York Times. Den tyske ligaens administrerende direktør forteller at det jobbes med planer for at samtlige 36 klubber i 1.- og 2. Bundesliga skal spille fotball igjen i starten av mai.

Denne uken var samtlige lag tilbake på treningsfeltet etter flere uker med alternativ aktivitet som følge av koronaviruset. Seiferts plan er at alle de gjenstående ni serierundene skal spilles ferdig innen utgangen av juni.

Bayern München topper 1. Bundesliga med 55 poeng. Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund ligger fire poeng bak på 2.-plass.

Tyskland har det fjerde høyeste smittetallet i verden, med 107.000 påviste tilfeller av koronaviruset. Seifert mener fotballen har et ansvar for å bidra til optimisme, så lenge det kan skje i trygge rammer.

– Vi er en del av kulturen i landet. Folk lengter etter å få tilbake en liten del av det vanlige liv, og den delen kan være at det spilles i Bundesliga igjen. Vi må spille vår rolle her, og det betyr å støtte regjeringen og samtidig snakke med regjeringen om når vi kan spille igjen, sier han.

Seifert gjør det klart at dersom 2019/20-sesongen fullføres, så blir det for tomme tribuner. Han sier at han tror det blir slik i alle fall ut året. Dermed blir den tyske fotballen ren TV-underholdning i minst et halvår.

– Vi er i veldig konstruktive samtaler med alle våre partnere, enten det er betal-TV eller gratis-TV, sier Seifert.