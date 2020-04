Truer med å utestenge Belgia fra Champions League

President i Det europeiske fotballforbundet (Uefa). Aleksander Ceferin, er oppgitt over at ligaen i Belgia vil avbryte sesongen som følge av koronakrisen. Han kaller det usolidarisk.

Utspillet kommer etter at styret i Belgias Pro League, som den første liga i Europa, torsdag anbefalte å avslutte inneværende sesong før tiden. Bak anbefalingen lå en erkjennelse av at utsiktene for mer fotballspill denne sesongen er bleke.

Presidenten i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) mener imidlertid at avgjørelsen om å runde av sesongen er prematur. Han antyder i tillegg at det kan få strenge følger.

– Jeg synes ikke det er det rette å gjøre. Solidaritet går ikke bare én vei. Du kan ikke be om hjelp, og deretter på egen hånd bestemme hva som passer deg best, sier Ceferin til den tyske TV-kanalen ZDF.

– Og jeg må si: Belgierne og de som måtte vurdere det samme akkurat nå risikerer deltagelsen sin i de europeiske klubbturneringene neste sesong.

Står på sitt

Fredag ble det avholdt et telefonmøte mellom Uefa, Pro League og Belgias fotballforbund,

– Møtet ble holdt i en konstruktiv tone. Lederne i belgisk fotball forklarte argumentene som lå bak sin anbefaling, begrunnet i folkehelse og økonomi. De sa også at de ikke vil godta at ligaer under den pågående helsekrisen tvinges til å spille ferdig under trussel om eksklusjon fra europacupspill, står det i en uttalelse på Pro Leagues nettsted.

Det fremholdes at både ligaen og forbundet er sterke tilhengere av europeisk fotballsolidaritet og at anbefalingen om sesongslutt nettopp er resultat av denne holdningen.

Partene ble enige om å ha et nytt møte om en uke.

Kan miste mesterligaplass

Det er foreslått at Brugge blir kåret til seriemester i Belgia, og at man således ikke gjenopptar seriespillet når viruspandemien på et tidspunkt kommer under kontroll. Styrets anbefaling skal opp til votering på ligaens generalforsamling 15. april.

Brugge har 15 poengs forsprang til Gent med én gjenstående runde i grunnserien, men normalt skulle et sluttspill blant de seks beste kåre seriemesteren.

Utropes Brugge til mester, vil klubben normalt ha automatisk plass i neste sesongs gruppespill i mesterligaen. Spørsmålet er om den kan gå fløyten, i og med at Uefa signaliserer at plassene i utgangspunktet forutsetter at serien ferdigspilles.

Det siste poenget fremkommer i et brev som torsdag gikk fra Uefa til medlemsnasjonene. Der ble det oppfordret sterkt til ikke å avlyse noen nasjonale klubbturneringer ennå.