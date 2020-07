Klubblegende Pirlo blir U23-trener i Juventus

Andrea Pirlo vender tilbake til Juventus som trener for U23-laget etter at han forlot klubben i 2015.

Andrea Pirlo har fått jobb i Juventus. Julio Cortez / TT NYHETSBYRÅN

Nå nettopp

Det bekrefter klubben på sin hjemmeside torsdag.

41-åringen dro fra Juventus etter fire suksessfulle sesonger. «Maestroen» vant ligagullet alle årene han spilte for den italienske toppklubben og ble kåret til årets spiller i Italia tre ganger fra 2012-2014.

– Velkommen tilbake, trener Pirlo, skriver klubben.

Les også Norsk 19-åring med perlescoring mot AC Milan

I 2006 ble han verdensmester med Italia og han har også to mesterligatrofeer på merittlisten, som han vant med AC Milan i 2003 og 2007.

Etter at han forlot «den gamle dame» i 2015 avsluttet han karrieren med to sesonger for New York City i Major League Soccer.

(©NTB)