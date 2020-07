Premier League direkte: West Ham-jubelen stilnet i Manchester

Siste innlegg

54′ DEL Wan-Bissaka med lur pasning havner hos Martial. Skuddet blokkert til corner.

53′ DEL Bowen søker innover i 16-meteren og fyrer løs fra spiss vinkel. Blir blokkert. Så er det et godt forsøk fra Rice på volley. Men over.

51 ′ Mål for Manchester United FC! Manchester United FC 1 - 1 West Ham United Mål: Mason Greenwood Målgivende: Anthony Martial Der sitter utligningen! Martial og Greenwood samspiller frem og tilbake flere ganger og tråkler seg gjennom forsvaret med lekre småpasninger. Greenwood får rommet han trenger fra 13-14 meter og klinker den i nettet bak Fabianski.

50′ DEL Ballen langt inn til De Gea.Bortsett fra straffesparket har det vært rolig for keeperen.

49′ DEL Trykk fra United nå. Ballen stadig innom Rashford på venstre kant. Men blir ikke noe ut av det når det spilles inn sentralt.

47′ DEL Greenwood løper ut mot cornerflagget og slår tilbake. Rett til West Ham.

47′ DEL West Ham med ballen i starten av omgangen, men ruller opp her hjemmelaget.

46 ′ Spillerbytte - Manchester United FC Aaron Wan-Bissaka Timothy Fosu-Mensah

2. omgang

DEL Dermed leder altså West Ham til pause og Manchester United er med det på etterskudd i kampen om Champions League-plassene.

Pause

45 + 2 ′ West Ham United scorer på straffe! Manchester United FC 0 - 1 West Ham United Mål: Michail Antonio ANTONIO ER SIKKER! Spissen triller ballen enkelt ned til høyre og sender West Ham i ledelsen. Antonios tiende mål for sesongen.

45 + 2 ′ Straffe til West Ham United Dommeren dømmer straffe. Det ser helt rett ut.

45 + 1 ′ VAR-situasjon VAR ser på om det skal være straffe.

45 + 1′ DEL Rice brenner til og den treffer Pogba. Ser ut som om den treffer hendene.

45 ′ Gult kort! Timothy Fosu-Mensah - Manchester United FC Antonio rettvender seg og setter fart. Fosu-Mensah kommer inn og får gult kort. Ser ikke ut til at han traff Antonio, men frisparket er greit.

44′ DEL West Ham bretter ut på kanten og Johnson feier innlegget inn i boksen. På bakre stolpe blir det en duell med Antonio og Lindelöf, hvor ballen går via begge to på vei inn til De Gea. Ballen kom akkurat litt for lavt til spissen, slik at han ikke fikk headet ballen skikkelig.

40′ DEL Bedre tendenser hos Manchester United nå. Kan de score før pause?

40′ DEL Williams kommer fint fremover igjen! Via Diop havner ballen hos Greenwood, men fra åtte meter får han ikke avslutningen forbi West Ham-forsvarerne.

39′ DEL Store rom for West Ham! Soucek er helt alene foran mål, men innlegget til Antonio blir blokkert og går inn til De Gea.

38′ DEL Fra back til back! Williams kommer seg i en strålende posisjon og løfter inn på bakre stolpe. Der dukker Fosu-Mensah opp, men han får ikke et skikkelig treff og skuddet triller utenfor mål.

37′ DEL Martial prøver å tråkle seg gjennom, men West Ham står veldig bra defensivt.

35′ DEL United har slitt med flyten i det offensive spillet de siste minuttene. De startet godt med flere gode skuddmuligheter, men det har gått tregt de siste 10 minuttene og West Ham kommer seg stadig bedre med i kampen.

32′ DEL Nesten! Noble tar hjørnesparket kort til Bowen. Han legger fint inn foran mål, hvor Ogbonna er høyest. Headingen sklir av hodet og går utenfor mål.

31′ DEL Bowen kommer seg nesten til skudd! Maguire kommer inn i siste øyeblikk og sender ballen ut til hjørnespark for West Ham.

30′ DEL West Ham tar et frispark raskt mot Bowen like utenfor hjørnet av 16-meteren, men han får ikke utnyttet posisjonen og må vende hjemover.

29′ DEL Antonio tror han skaffer et hjørnespark, men dommeren mener den går i Lindelöf og i Antonio igjen. Ikke så fornøyd med den avgjørelsen, godeste Antonio.

27′ DEL Rashford prøver å drible seg forbi på kanten, men blir effektivt stoppet av Ben Johnson.

23′ DEL Manchester United er svært nær scoring, men flagget kommer, korrekt, opp på Fosu-Mensah i forkant.

22′ DEL Sir Alex Ferguson er også på tribunen i dag. Han fikk kritikk for å ha på seg munnbindet på feil vis nylig, men i dag har han fått det over nesa også.

21 ′ Hjørnespark United stusser corneren bakover, men får til slutt klarert.

21′ DEL West Ham får et hjørnespark.

17′ DEL Lang ball opp mot Fosu-Mensah fra Maguire, men den blir for lang og går ut til kast.

15′ DEL Strålende ball fra Rashford inn til Fernandes, som nærmest alene får ta den ned syv-åtte meter fra mål. Portugiseren bommer helt i forsøket på å kontrollere ballen og den går ut over linja.

12′ DEL Farlig slått inn av Cresswell, men ingen West Ham-spillere kommer på ballen.

11′ DEL Antonio blir revet ned like utenfor hjørnet av 16-meteren. God posisjon for et farlig frispark!

10′ DEL West Ham vinner et kast like ved cornerflagget.

10′ DEL Fosu-Mensah prøver å legge inn i boksen, men det blir blokkert av Fornals. Begge hevder at motstanderen var sist på ballen og assistentdommeren støtter Fornals. Utspark for Fabianski.

8′ DEL West Ham ligger dypt så langt. De har jo Antonio som på sitt beste er et angrep i seg selv, og det er nok kontringer som er planen deres i dag.

6′ DEL Matic slår en hard pasning opp til Rashford, som velger å hoppe over ballen i håp om at Martial er like bak. Det er han, men det er en West Ham-forsvarer som får ballen rett i beina og ballen klareres.

4′ DEL God start for Manchester United.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Ett minutts stillhet for den tidligere Manchester United-spilleren Alex Dawson før kampstart. Dawson døde 17. juli, 80 år gammel.

DEL Bruno Fernandes har foreløpig ikke tapt en kamp i Premier League med Manchester United, men måtte se at laget tapte helgens semifinale i FA-cupen.

-- Vi vet at et tap på et tidspunkt vil komme, så vi er forberedt på det. Det skjer. Nå har vi to viktige kamper, og alle vet at målet vårt er å spille Champions League, sier Bruno Fernandes i et intervju vist på TV 2 Sport Premium før kampen.

DEL -- Vi har satt oss i en god posisjon hvor vi ikke vil trenge å gå for seier i siste runde. Hvis vi får et resultat i dag så må vi ikke vinne mot Leicester, sier Ole Gunnar Solskjær til Sky Sports, i et intervju vist på TV 2 Sport Premium.

Spurt om han han vurderte å vrake De Gea svarer han med den klassiske "form is temporary, class is permanent", som tydelig viser at han fremdeles har god tro på den spanske målvakten. Solskjær forteller også at Wan-Bissaka er benket på grunn av en liten smell han fikk i helgens kamp mot Chelsea.

DEL Skulle Manchester United tape her vil det for øvrig bety at de må vinne borte mot Leicester for å bli nummer fire. For øyeblikket ligger de to lagene mer eller mindre helt likt på tabellen, men Leicester er foran på antall scorede mål. Skulle fjerdeplassen glippe har Manchester United også en mulighet til å kvalifisere seg til Champions League ved å vinne Europa League.

DEL Det var for øvrig West Ham som vant da de to lagene møttes i London tidligere i sesongen, tilbake i september i fjor. Mål fra Andrij Jarmolenko og Aaron Cresswell gjorde den gang at West Ham vant 2-0.

DEL West Ham har plukket ti poeng på de siste fem kampene, så David Moyes har virkelig fått sving på laget de siste ukene. Spesielt Michail Antonio og Tomas Soucek har levert strålende. Manchester United har også en god rekke bak seg, med 13 poeng på de siste fem kampene. De tapte imidlertid mot Chelsea i FA-cup-semifinalen i helga, men det har virkelig sprudlet av Manchester United offensivt de siste ukene.

DEL West Ham (4-2-3-1): Fabianski - Johnson, Diop, Ogbonna, Cresswell - Soucek, Rice - Fornals, Noble, Bowen - Antonio.

DEL Dermed starter altså David De Gea, til tross for at det har vært noen spekulasjoner rundt plassens hans de siste dagene. Det mest overraskende i laguttaket til Ole Gunnar Solskjær er at Aaron Wan-Bissaka starter på benken.

DEL Manchester United (4-2-3-1): De Gea - Fosu-Mensah, Lindelöf, Maguire, Williams - Pogba, Matic - Greenwood, Fernandes, Rashford - Martial.