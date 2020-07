AaFK hadde møte - tar grep før Stabæk-kampen

Trolig går AaFK og Lars Bohinen tilbake til suksessoppskriften fra 2019-sesongen for å sikre sesongens første seier hjemme mot Stabæk på søndag.

Etter 0-1-tapet for Sandefjord og en prestasjon som AaFK-trener Bohinen kalte for den dårligste under hans tid i klubben, varslet 50-åringen samtaler med spillerne om vegen videre.