Drømmescoring fra Sessy Åsland: – Deilig mål rett og slett

Piteå med norske Guro Pettersen i mål er i dyp nedrykkskrise etter ni seiersløse kamper. Therese Sessy Åsland strødde salt i såret med et perlemål søndag.

Therese Sessy Åsland scoret et nydelig mål. Carina Johansen

Nå nettopp

Piteå - Kristianstad 2–3

Piteå-spillerne kjempet bittert og scoret to ganger mot Kristianstad, men da Pettersen måtte hente tre baller ut av nettet, ble det et nytt tap for den nordsvenske klubben. Dermed er Piteå bare to poeng over nedrykksstreken med seks kamper igjen å spille.

Piteå kan trøste seg med at landslagsstjernen Madelen Janogy gjorde sin første kamp fra start etter at hun vendte hjem fra storklubben Wolfsburg. Hun scoret også sitt første mål i Piteå-trøya da hun utlignet til 1–1.

Da hadde allerede norske Therese Sessy Åsland sendt gjestene i ledelsen. Sessy fyrte av gårde et drømmeskudd opp i venstre kryss etter ti minutter. Skuddet var fra distanse, og ble plassert med kraft opp i krysset bak Pettersen.

Målet var så vakkert at det skaper overskrifter i svenske medier, blant dem Aftonbladet som også har video av målet.

– Jeg fikk tid med ballen rett foran midtsirkelen på Piteå sin banehalvdel, og prøvde å treffe opp til venstre. Og så gikk den inn. Deilig mål rett og slett, og det som er enda viktigere er at vi tar med tre poeng hjem til Kristianstad, sa den tidligere Klepp-spilleren Åsland til NTB etter kampen.

Guro Pettersen har sluppet inn 25 mål etter overgangen fra Vålerenga. Kun Uppsala (31) har sluppet inn flere. I neste runde er det nettopp Uppsala som er motstander i en svært viktig nedrykkskamp.

For Therese Sessy Åsland og Kristianstad var seieren viktig. Laget er på tredjeplass, fem poeng bak lagene på første og andre plass.

