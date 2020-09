Stefan Strandberg klar for ny klubb

Den norske midtstopperen Stefan Strandberg er klar for russiske Ural. Strandberg var lånt ut til nettopp Ural i seks måneder fra januar til juni 2019.

Stefan Strandberg skal spille for russiske Ural neste sesong. Lise Åserud / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

30-åringen med ti A-landskamper for Norge skal den neste sesongen spille for Ural. Han har skrevet under på en kontrakt som strekker seg ut juni 2021.

Strandberg, med en fortid i norske Bryne, Mandalskameratene, Vålerenga og Rosenborg, var lånt ut til Ural og fikk 13 kamper for klubben fra januar til juni 2019.

Sist sesong ble det bare 12 kamper for italienske Trapani på nivå to.

Ural har allerede startet serien i Russland. De ligger på 11.-plass med seks poeng etter seks kamper.