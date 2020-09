Han fikk monsterlønn i Manchester United – ville bort etter første trening

Alexis Sánchez floppet hardt i Manchester United. Nå snakker chileneren ut om marerittoppholdet på Old Trafford.

Alexis Sánchez fikk det tøft i Manchester United. Jason Cairnduff, Reuters

På sin egen Instagram-konto har Alexis Sánchez lagt ut en video der han forteller om overgangen fra Arsenal til Manchester United i januar 2018. Uttalelsene hans vekker oppsikt.

– Noen ganger er det ting du ikke innser før du ankommer et sted, og jeg husker at jeg innså mye under den første treningen. Etterpå dro jeg hjem og sa til min familie og min agent: «Kan vi ikke bare rive kontrakten i stykker og dra tilbake til Arsenal?». De lo, men jeg fortalte dem at det var noe som ikke stemte. Det føltes ikke bra, sier Sánchez.

Instagram-videoen ble publisert sent torsdag kveld. Allerede har den godt over én million visninger.

Tapsprosjekt

En rekke fotballeksperter i England har stemplet Sánchez som det største bomkjøpet i Premier Leagues historie. Angrepsspilleren scoret bare tre mål på 32 ligakamper. Totalt stoppet han på fem scoringer før han i fjor sommer ble sendt på lån til Inter i Serie A.

Ingen hadde sett for seg en fiasko med slike dimensjoner. De fleste trodde overgangen var akkurat det Manchester United og daværende manager José Mourinho trengte for å ta det neste steget.

I ukene i forveien hadde alt handlet om at Sánchez var på vei til byrivalen Manchester City. Men lønnskravet ble til slutt i overkant selv for City med styrtrike eiere.

Slike bilder av Alexis Sánchez trodde Manchester United-fansen skulle bli en vane, men chileneren scoret bare fem mål på 45 kamper. Phil Noble, Reuters

Daily Mail listet i fjor opp punkter i Sánchez’ lukrative United-kontrakt ved å vise til avsløringer fra Football Leaks:

4,41 millioner kroner i ukelønn.

12,4 millioner i signeringsbonus hvert år frem til 2023

847.000 for hver gang han spiller kamp.

22,8 millioner ved 40 målpoeng på en sesong.

11,3 millioner ved Champions League-tittel.

5,7 millioner ved Premier League-tittel.

Manchester United hadde åpenbart klokkertro på chileneren. Han hadde vært blant Premier Leagues aller beste spillere i løpet av sine tre og et halvt år i Arsenal. Klubben presenterte Sánchez til fansen på denne måten:

Nedbrutt etter vraking

I dag sier 31-åringen at han sa ja til Uniteds tilbud fordi han hadde stor sans for klubben som liten, men at han kjapt innså at det var en forhastet avgjørelse.

– Jeg skrev kontrakten uten å vite så mye om hva som skjedde. Etter de første månedene hadde jeg fortsatt den samme følelsen. På den tiden var vi ikke samlet som et lag.

Det er spesielt en hendelse fra slutten av september 2018 som Sánchez aldri vil glemme. Da valgte Mourinho å vrake ham fra United-troppen til bortekampen mot West Ham.

– Det hadde aldri skjedd med meg som spiller før. Det plaget meg, og jeg sa at det ikke kunne være mulig. På fem måneder gikk jeg fra å være en av de beste i Premier League til å ikke spille ... Jeg dro hjem og var veldig nedbrutt.

Det ble ingen god match mellom Alexis Sánchez og daværende Manchester United-manager José Mourinho. Phil Noble, Reuters

Følte seg som en syndebukk

Sánchez føler han ble en huggestabbe i Manchester United.

– På den tiden uttalte journalister seg uten å kjenne fakta. Det gjorde vondt. De hadde ingen anelse om hva som skjedde innad i klubben. De sier det var min feil for ditt og datt, men noen ganger er en spiller avhengig av miljøet rundt seg. Vi var ikke som en ordentlig familie, sier han og legger til:

– Det ble etter hvert merkbart også på banen. Så når det var nødvendig å ha noen å skylde på, ble det meg.

Ole Gunnar Solskjær gir Alexis Sánchez instruksjoner. Nordmannen jobbet bare med chileneren i et halvt år før angrepsspilleren ble sendt på lån til Italia. Erik Johansen, NTB scanpix

Mourinho fikk sparken i Manchester United får dager før jul i 2018. Inn kom Ole Gunnar Solskjær, som ikke nølte med å lytte til Sánchez’ ønsker.

– Jeg sa til ham at jeg trengte en pause og ville dra til Inter. Han sa at det ikke var et problem.

I sommer ble Sánchez’ opphold i Inter gjort permanent. Han er nå bundet til den italienske storklubben frem juni 2023.