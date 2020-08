Ingen umiddelbar Rekdal-effekt for HamKam: – Vi fortjente ikke å vinne

HamKam er fortsatt desidert sist i 1. divisjon. Kjetil Rekdals trenerdebut endte med ett poeng.

Kjetil Rekdal er tilbake i manesjen. Det ble med uavgjort i første HamKam-kamp. Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

17. aug. 2020 19:53 Sist oppdatert nå nettopp

HamKam-Grorud 1–1

Over 16 måneder er gått siden Kjetil Rekdal mistet jobben i Start på dramatisk vis. Mandag kveld var han tilbake som trener i norsk toppfotball, helt på bunnen av 1. divisjon.

– Vi fortjente ikke å vinne, men vi fortjente poenget. Du må begynne ett sted, sa han til Eurosport etter 1–1 mot Grorud.

– Du spiller alltid for å vinne. Ser du kampen under ett var det greit med uavgjort. Det var få målsjanser, vurderte Rekdal.

Sesongen har så langt vært et levende mareritt for HamKam, som gang på gang har mistet poeng mot slutten av kamper. Dermed sto de med tre fattige poeng etter ni runder. Rekdal ble klar lørdag. Dermed var det lite tid til å sette sitt preg på lag og spillere før første kamp.

Det tok bare 13 minutter før den gamle landslagskjempen fikk en marerittstart i sin nye jobb.

Grorud har imponert i sin første sesong på nivå to. Martin Høyland imponerte også da han satte inn 1–0 til gjestene på Briskeby, etter godt forarbeid fra Leo Cornic.

Det tok imidlertid bare fire minutter før HamKam slo tilbake. Kristian Onsrud dunket til fra 18 meter og utlignet til 1–1.

Hjemmelaget var også nærmest å ta ledelsen før pause, men det ble med et par misbrukte sjanser.

Det er først og fremst i det siste kvarteret det har raknet for kameratene fra Hamar. I Rekdals debut var lagene like langt da det gjensto 15 minutter. 1–1 var også resultatet da kampen var over.

Dermed har HamKam fire poeng på bunnen av tabellen. Opp til Kongsvinger på kvalik og Strømmen på trygg plass er det fire poeng.