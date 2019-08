– Vi har vært i medaljekampen helt til i dag. Nå er ikke det tema i det hele tatt.

Brann – Tromsø 2–3

Brann Stadion: Det var piping, det var tilskuere som gikk hjem, det var noen som ropte på trenerens avgang. Branns hjemmekamp mot Tromsø søndag kveld endte i et smått skandaløst tap for Tromsø.

En halvtime etter kampen møtte Nilsen BT og den øvrige pressen rett utenfor Brann-garderoben der frustrasjonen virket å nesten tyte ut gjennom dørene.

– Går det fansen roper inn på deg, Nilsen?

– Akkurat nå er jeg mest skuffet over at vi tapte og ikke ser ut som et godt fotballag. Det er det som bekymrer meg, sier Brann-treneren og fortsetter, nesten uten å trekke pusten.

– Dette får vi tåle. Når vi ikke presterer så må vi ta ansvar for det.

– Går dette ut over din motivasjon til å fortsette?

– Nei, på ingen måte. Det er bare jobbing som må til. Nå må vi arbeide enda hardere for å få laget til å fungere, sier Nilsen.

Jenssen: – Vi er ikke i nærheten

Brann ligger nede for telling etter to tap på rad. Mot Mjøndalen sist helg. Nå hjemme mot bunnlaget Tromsø.

– Vi er langt unna der vi ønsker å være og ikke i nærheten av målene vi satte oss før sesongen, sier Ruben Yttergård Jenssen.

– Hva er galt med Brann?

– Vi har for få poeng, vi er ute av cupene. Jeg vet ikke hva jeg skal si, sier Jenssen.

Resultatet ble 2–3. BTs sjansestatistikk forteller at nordlendingenes seier var fortjent. Den viste 4–7 i favør Tromsø.

Det er egentlig et år siden sist Brann var skikkelig gode. Høsten 2018 mistet laget formen og seriegullet endte i Trondheim i stedet for i Bergen. Sesongen 2019 har så langt vært en sammenhengende nedtur, i spedd noen få lyspunkt. Tidlig exit i cupen og tap på første forsøk i Europa mot halvamatører fra Irland har sørget for det.

I serien har Brann 11 poeng opp til topplaget Molde med elleve kamper igjen.

Samtidig har Brann og Lars Arne Nilsen hentet spillere for over 20 millioner kroner i løpet av de siste 12 månedene.

– Hva tenker du om det siste året sett under ett, Nilsen?

– Akkurat nå tenker jeg at vi har hatt to dårlige kamper. Så får vi jobbe med det. Spillerne er det ikke noe galt med. Akkurat nå er det struktur, selvtillit, spilleglede og energi som mangler, sier Brann-treneren.

– Hvor står Brann nå?

– Vi har vært i medaljekampen helt til i dag. Nå er ikke det tema i det hele tatt. Etter dette handler det om å få laget til å fungere, rett og slett. Vi må prøve å få en bra avslutning på sesongen og se inn mot neste sesong, sier Nilsen og legger til nesten på eget initiativ.

– Dette er ikke bra! Vi har tapt to kamper nå, mot Mjøndalen og TIL. Det er klart folk er skuffet. Jeg forstår det.

Treneren føler alt blir feil

I løpet av sommeren har Brann forsøkt mye for å finne igjen gnisten. Spillerne har hatt fri, de har hatt teambuilding på Voss, de har vært i Bergen for å trene i et forsøk på å finne igjen tapte relasjoner.

– Når ting ikke fungerer har alle tusen råd. Reiser du, så er det feil. Gjør du ingenting, så er det feil. Spiller du slik, så er det feil. Vi må bare jobbe med det vi har tro på, så kan dette snu fort.

Tor Hovik

Daouda Bamba scoret kampens første mål for Brann etter 23 minutter. Før det hadde han sendt Tromsøs Simen Wangberg på sykehus. I en duell helt tidlig i kampen plantet Bamba albuen i ansiktet på Wangberg, men dommeren ga ingenting for det.

Om Bamba blir straffet i etterkant, kan Brann bli stående uten to av sine faste spisser i neste kamp mot Lillestrøm. Veton Berisha fikk nemlig sitt fjerde gule kort mot Tromsø og må stå over neste kamp.

– Vi har Azar, sier Nilsen kontant. Azar Karadas kom inn mot Tromsø og scoret sitt første Brann-mål på nesten tre år. Men det var bare en redusering til 2–3.

For Tromsø fikk med seg tre scoringer signert Vito Wormgoor (selvmål), Onni Valakari og Fitim Azemi.

– Nå handler det bare om se om vi kan sette et lag som kan matche Lillestrøm. Det er samling i bånn, sier Nilsen.

Tor Høvik