Bjarne Berntsen gjør ingen endringer mot Ranheim

SR-BANK ARENA: Viking spiller søndag kveld sin tredje strake hjemmekamp mot lag fra nedre halvdel av tabellen.

I kveld klokken 18 er det Ranheim som står for tur.

Både mot Sarpsborg og Strømsgodset ble det tre poeng, og med en ny seier mot Ranheim kan Viking sette seg selv i en meget god posisjon før høstinnspurten.

Og Bjarne Berntsen velger å gi tillit de samme elleve som banket Godset 4–0 forrige helg.

Det betyr at Fredrik Torsteinbø fortsetter på backen, etter å ha imponert og scoret fra høyrebacken forrige kamp. Det til tross for at Sondre Bjørshol er tilbake fra skade. Han starter på benken.

Kristoffer Løkberg starter mot sine gamle lagkamerater.

Benjamin Källman er ikke med i troppen. Det er heller ikke Jostein Ekeland.

Slik stiller Viking (4–3–3): Iven Austbø – Fredrik Torsteinbø, Tord Salte, Viljar Vevatne, Adrian Pereira – Kristian Thorstvedt, Kristoffer Løkberg, Samúel Fridjónsson – Ylldren Ibrahimaj, Tommy Høiland, Zlatko Tripic.

Benken: Amund Wichne, Runar Hove, Zymer Bytyqi, Johnny Furdal, Even Østensen, Sondre Bjørshol, Rolf Daniel Vikstøl.

Ranheims lag: (4-3-3): Barli – Øveraas, Kvande, Furu, Foosnæs – Reginiussen, Blakstad, Dønnem – Storflor, Karlsen, Tønne.