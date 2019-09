Torbjørn Agdestein fikk sjansen fra start i sin andre seriekamp på rad etter en god kamp mot HamKam sist. Da manglet han bare scoring for å ha en av sine beste kamper i år, men det manglet ikke på målene da Jerv ble slått 4–0 søndag kveld.

Agdestein scoret to mål på to minutter han han blåste liv i AaFK i andre omgang mot Jerv. Den første scoringen kom i etterkant av at Niklas Castro bommet på et straffespark.