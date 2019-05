For andre gang fryktet hun at karrieren var over – nå er Thorisdottir klar for VM

– Det finnes ikke noe bedre enn dette, smiler Maria Thorisdottir idet hun setter føttene i sanden på Borestranda sammen med Golden Retrieveren Theo og familiens hund Billy.

Det å få nyte et par dager på Klepp etter en lang sesong med Chelsea er gull verdt for hjemmekjære Maria. Hun har ikke vært hjemme siden jul, og har savnet familie og venner i det som utviklet seg til å bli et halvt års skademareritt.

Å nå få lade batteriene på favorittplassen sin uten smerter i verken hode eller føtter like før VM drar i gang, er ikke noe hun tar for gitt.

Fryktet det aldri ble bra

En hodeduell i en kamp mot Liverpool i oktober endte nemlig med karrierens tredje hjernerystelse. Thorisdottir kjente det med én gang: Denne ville sitte i lenge. Hun regnet med tre måneder, slik som forrige gang. Det ble det dobbelte.

– På et punkt var jeg veldig redd for at det aldri skulle bli bra igjen. Det har vært utrolig tøft. Det kjipe med hjernerystelse er at du aldri vet når du blir frisk. Jeg hadde ikke sett for meg at det skulle ta et halvt år. Men nå er jeg bare glad for at jeg kan spille fotball igjen, sier hun.

25-åringen har vært skadeforfulgt nesten hele karrieren. I mars 2016 fikk hun beskjed om at leddbåndsskaden hun hadde var karrieretruende. Det er altså ikke første gang hun har kjent på frykten av at det hele er over.

– Det er en skremmende tanke. Det er da du åpner øynene og tenker «hva skal jeg finne på om dette ikke går?», sier hun.

Takker psykolog

Heldigvis har hun sluppet å ta stilling til det. Hun har kjempet seg tilbake hver gang, og alltid fortsatt å utvikle seg. Det vitner om en sterk mentalitet, opparbeidet gjennom flere skadeavbrekk.

Olympiatoppens Britt Tajet-Foxell skal også ha sin del av æren. Den ettertraktede psykologen har spesialisert seg innen å hjelpe idrettsstjerner med å komme tilbake etter skader, og har jobbet med de fleste av Norges mest kjente utøvere.

Også Thorisdottir har hatt dratt nytte av samtaler med Tajet-Foxell, som sier til Aftenbladet at det er inspirerende å jobbe med Maria fordi hun har en så enorm drivkraft.

Det er nok noe av forklaringen bak hvorfor Thorisdottir aldri har latt seg knekke og sagt at nok er nok.

– Britt har vært veldig god å ha. Hun har lært meg å snu om på de negative tankene, sier Thorisdottir.

Vennskapet med Maren Mjelde, lagvenninne på Chelsea og landslaget, har også betydd mye. Mjelde var også skadet da Thorisdottir var ute med hjernerystelse. Dermed fikk de gitt hverandre selskap i de mange, tunge timene som ble tilbrakt i gymmen.

Fikk ny kontrakt

Etter en drømmesesong med både FA-cuptriumf og ligatittel i 2018, ble Thorisdottirs andre år i Chelsea preget av skader og mye stang ut. Det ble exit i semifinalen i både cupen og Champions League, samt tredjeplass i ligaen.

Og midt oppi skademarerittet var Thorisdottir på utgående kontrakt. Heldigvis slapp hun å bruke energi på det – for Chelsea var tydelige på at de ønsket å forlenge med henne uansett. I februar skrev hun under for to nye år.

– Jeg føler jeg nettopp flyttet dit og ikke har fått startet skikkelig enda. Derfor var det godt å få to år til, særlig etter denne siste sesongen. Jeg har funnet plassen min i gruppa og det er muligheter for mye spilletid neste sesong. Så jeg gleder meg, sier hun.

Festet med David Luiz

Mange tror hverdagen i Chelsea er glamorøs. Den er noe helt annet enn Toppserien her hjemme, men samtidig ikke i nærheten av det Chelseas herrelag driver med.

Vanligvis er de to lagene veldig splittet, og kvinnene ser bare herrenes rådyre biler i parkeringsanlegget. Det er det én superstjerne som ønsker å gjøre noe med: David Luiz.

For andre året på rad inviterte Chelsea-stopperen nylig hele kvinnelaget til bursdagsfeiringen sin.

– Han er veldig flink til å inkludere oss. Det siste han sa før jeg dro hit var at han skulle ha et møte med ledelsen om hvordan vi kan jobbe tettere sammen på tvers av kvinne- og herrelaget, sier Thorisdottir.

– Så det blir spennende å se – forhåpentlig kan vi bli litt mer kjent med dem vi spiller i samme klubb som fremover.

Forstår bekymringen før VM

Men aller først står VM for tur. Troppen samles til pre-camp neste uke, før avreise til Frankrike 30. mai. Mesterskapet har vært en gulrot for Thorisdottir hele den tunge skadeperioden.

TV2s fotballekspert og tidligere landslagsprofil Solveig Gulbrandsen skrev i en kommentar tidligere denne måneden at hun er usikker på Norges forsvar, både fordi dekningen er dårlig og fordi de som spiller der nylig har slitt med skader.

– Thorisdottir har fart og kraft, men er veldig skadeutsatt. Hun har ikke spilt mer enn ca. 90 minutter på 6 måneder. Hun er ikke i kampform, og med en meget uvøren spillestil er jeg usikker på om hun holder mange kamper, skriver Gulbrandsen.

Thorisdottir smiler først når hun får høre utdraget, trekker på skuldrene og sier at alle eksperter er skeptiske. Men hun er rask med å legge til at hun forstår bekymringen.

– Men vi er spillere som har vært i gamet lenge. Vi har det i oss. Vi får også to kamper før VM og tre uker med pre-camp, så jeg er ikke nervøs for det i det hele tatt, sier hun.

Målet er først og fremst å ta seg videre fra gruppa. Klarer Norge det, kan alt skje. Og selv om noe av inntrykket ble rettet opp i den suksessfulle VM-kvaliken, henger fortsatt minnene om den vonde EM-opplevelsen i 2017 igjen.

– Det mesterskapet kom litt brått på oss med nytt trenerteam og flere unge spillere. Vi måtte tåle mye «dritt» etter det. Derfor føles dette som en sjanse til å bevise hva vi kan. Vi har troen på oss selv. VM blir utrolig spennende, sier Thorisdottir.

Norge starter VM den 8. juni mot Nigeria, før de møter vertsnasjonen Frankrike og avslutter gruppespillet mot Sør-Korea.