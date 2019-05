Hevder Ødegaard er i samtaler med storklubb

Det er den nederlandske storavisen De Telegraaf som omtaler møtet.

Journalist Mike Verweij skriver at Ødegaard og representanter for agentselskapet Nordic Sky skal ha hatt «omfattende samtaler» med mannen som er direktør for fotballvirksomheten i Ajax.

De Telegraaf hevder videre å kjenne til at Overmars skal ha forsøkt å overbevise nordmannen om betydningen en overgang til Ajax kan få for ham.

Ajax-trener Erik ten Hag skal ikke ha deltatt i samtalene.

De Telegraaf-journalist Verweij skriver videre at Ajax i utgangspunktet ikke ønsker å signere Ødegaard før den marokkanske landslagsspilleren Hakim Ziyech eventuelt forlater klubben, men interesse fra andre klubber rundt nordmannen skal likevel ha fått Amsterdam-klubben til å agere.

Leverkusen-interesse

Nevnte Ziyech har vært meget god for Ajax denne sesongen, og det er ventet at 26-åringen forsvinner til en større liga i løpet av sommerens overgangsvindu.

Bayer Leverkusen skal på sin side også ha vist konkret interesse for Ødegaard, ifølge De Telegraaf. Avisen hevder også å vite at Real Madrid-ledelsen er positiv til å leie ut Ødegaard til tyskerne, all den tid man ønsker å gi nordmannen matching i en større liga enn den nederlandske.

Leverkusen er i tillegg sikret plass i gruppespillet i mesterligaen neste sesong. Ajax må på sin side gjennom to kvalifiseringsrunder før plassen er i boks.

Mye tyder på at Real-ledelsen ser for seg et nytt Ødegaard-utlån. Tidligere denne uken snakket Real-president Florentino Pérez varmt om nordmannens potensial da han var gjest i radioprogrammet El Transistor i Spania.

– Martin Ødegaard kom til oss som 16-åring. Nå er han 20. Han er blant de to-tre beste spillerne i Nederland. Om to eller tre år vil han være blant stjernene i Real Madrid, sa han.

Perez antydet dermed at han vil ha nordmannen i klubben også i årene som kommer.

Vil ha spilletid

Ødegaard selv har vært klar på at han ønsker seg spilletid neste sesong. Spørsmålet er om det er forenlig med å være i Zinedine Zidanes spillerstall i Real Madrid.

Tirsdag avsluttet Ødegaard utlånsperioden i nederlandske Vitesse. 0-2-tapet for Utrecht i den siste og avgjørende kvalifiseringskampen til europaligaen markerte etter alle solemerker slutten på nordmannens tid i klubben.

Nå vender 20-åringen tilbake til Real Madrid. Det er usikkert om han skal forsøke å spille seg inn i laget til den spanske hovedstadsklubben, eller om han blir utlånt på nytt.

I alt ble det ni scoringer og tolv målgivende pasninger på Ødegaard i Vitesse-drakten denne sesongen. Han spilte 35 kamper for Arnhem-laget og fikk plass på årets lag i æresdivisjonen.