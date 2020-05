Siden 2015 har Arve Haukeland vært sportssjef i Øygarden FK, som tidligere het Nest-Sotra.

Nå skal han være ferdig i klubben som holder til i OBOS-ligaen, ifølge Eurosport.

Kanalen hevder å vite at Haukeland tidligere har signalisert at han ønsker å gi seg, men at han har valgt å fortsette i jobben.

Haukeland har ikke besvart BTs henvendelser søndag.

Haukelands kanskje nærmeste medarbeider gjennom årene på Sotra, tidligere hovedtrener Steffen Landro, har heller ikke besvart BTs henvendelse, men sier til BA:

– Arve er en av de dyktigste sportssjefene i bransjen, og den eneste i Øygarden som har sportslig kompetanse på toppnivå. Det vil være en umulig oppgave å erstatte ham, sier Landro.

Det var i fjor at klubben byttet navn etter at Nest-Sotra hadde slitt økonomisk over lang tid. Den siste tiden har Haukeland ledet en omfattende trenerjakt etter at Steffen Landro ble klar for Sandnes Ulf.

I februar ble det kjent at Bryant Lazaro, som først ble ansatt som assistent, leder Øygarden FK i 2020.

– Vi er veldig glad for at Bryant blir vår hovedtrener. Han har virkelig imponert de seks ukene han har vært her, sa Haukeland til Bergens Tidende.