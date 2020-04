KRISTIANSAND/ÅLBORG: – Det er en utrolig fin klubb, med gode fasiliteter. Jeg vil påstå du ikke finner like bra anlegg i Norge. Vi har et flott område utenfor byen, med kontorbygninger, fitness-senter, syv gressbaner og to kunstgressbaner, sier Inge André Olsen til Fædrelandsvennen.

I forrige uke var han endelig på plass i sin nye klubb Aalborg BK, etter å ha ledet klubbens sportslige avdeling fra hjemmekontor i Bærum siden 1. april.