Lacazette ble Arsenal-helt fem minutter på overtid: – Utrolig

(Arsenal - Wolverhampton 2–1) Martin Ødegaard var involvert i begge scoringene, og Alexandre Lacazette gråt av glede etter fløytesignalet. Arsenal er nå ett poeng bak Manchester United på 4. plass.

BRØLTE: Alexandre Lacazette slapp ut et jubelbrøl etter å ha scoret vinnermålet fem minutter på overtid.

24. feb. 2022 22:52 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg føler meg så glad. Det er utrolig å vinne kampen på den måten. Vi trengte virkelig seieren i dag. Vi ga ikke opp, sier Lacazette i det TV-sendte intervjuet etter kampen.

Han har blitt utskjelt, og er så godt som på vei ut døren på Emirates, men torsdag var Alexandre Lacazette atter en gang i alle Arsenal-fans sine hjerter.

Fem minutter på overtid kunne han, Martin Ødegaard og resten av Arsenal-lagkameratene brøle av glede da snuoperasjonen var et faktum.

INVOLVERT: Martin Ødegaard var involvert i begge Arsenal-scoringene.

For det så lenge ut til at det var Wolves som skulle ta med alle tre poengene fra London.

Hwang Hee-chan utnyttet Gabriels horrible feilpasning etter 10 minutter, rundet keeper Ramsdale, og satte 1–0 i det åpnet buret.

Arsenal så tannløse ut, og kom ikke til flust med sjanser utover i kampen. Men så gjorde Mikel Arteta to bytter:

Nicholas Pépé inn for Gabriel Martinelli

Eddie Nketiah inn for Cedric Soares

Det gjorde susen. Martin Ødegaard var arkitekten da han slo gjennom til Nketiah i bakrom, og innbytteren hadde øyne i nakken da han slo direkte til Pépé foran mål. Storkjøpet fra 2019 viste hvorfor han hadde en prislapp på nesten 1 milliard kroner, vendte om med mann i rygg, og limte ballen forbi José Sá.

FRANSK GLEDE: Denne duoen sikret tre poeng for Arsenal.

Den norske 23-åringen var nære å bli matchvinner selv da han traff krysstolpen noen minutter før slutt, men han fikk nok å juble for uansett.

Han var også involvert da overtiden bikket over i sitt sjette og siste minutt. Ødegaard startet igjen det avgjørende angrepet, denne gangen var han fjerde sist på ballen, før Alexandre Lacazette kunne sette kursen mot mål fra høyre.

Franskmannen var litt dyktig, litt heldig, men ballen satt i nettaket - og Arsenal kunne slippe løs noen elleville jubelscener på eget gress.

– Jeg visste det var helt på slutten av kampen, så jeg brukte det jeg hadde igjen av energi i kroppen, og så var vi heldige med at den gikk inn, sier Lacazette.

Etter at Martin Atkinson hadde blåst i fløyta for siste gang var det en emosjonell spiss som ble omfavnet av sine lagkamerater, og man kunne lett se hva «scoringen» betydde for 30-åringen som kom til London fra Lyon i 2017.

Vi må skrive «scoringen» i hermetegn, for etter kampen fikk Premier Leagues reporter overbringe det sure budskapet om at målet nå offisielt står som et José Sá-selvmål.

– Det er litt leit at det ikke er mitt mål, men vi fikk tre poeng. Selvsagt vil jeg score, men det er viktigere å vinne, sier han.

Lacazette prøvde nemlig egentlig å slå inn til Bukayo Saka, men Sá var uheldig og slo ballen i eget nett.

Dermed er fortsatt franskmannens siste offisielle scoring 26. desember i fjor. Men som han sier: Det betyr lite når ballen går i mål, og sikrer tre poeng.

TAKKET FANSEN: Mikel Arteta.

Forskjellen på 0 og 3 poeng er nemlig enorm for The Gunners.

Med to kamper mindre spilt har Arsenal alle muligheter til å passere Manchester United på tabellen i løpet av de neste par ukene, og Chelseas 50 poeng er heller ikke utenfor rekkevidde.

4.-plassen gir som kjent plass i Champions League.