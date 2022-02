Målløse Manchester United sløste med sjansene: – Veldig frustrerende

(Manchester United – Watford 0–0) Over 20 avslutninger var ikke nok. Manchester United pøste på med angrep og offensive bytter, men greide aldri å score mot nedrykkstruede Watford på Old Trafford.

IKKE TIL Å TRO: Dagens Manchester United-kaptein Bruno Fernandes (til høyre) prøver å restarte Cristano Ronaldo etter at sistnevnte fortviler etter en av mange situasjoner lørdag ettermiddag.

26. feb. 2022 17:52 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi må bli skarpere foran mål. Du kan knapt skape flere sjanser enn vi gjorde i dag. En veldig frustrerende ettermiddag, oppsummerer Manchester United-manager Ralf Rangnick overfor BBC.

Etter sin første målløse kamp som United-sjef får tyskeren høyere odds for å greie topp fire i årets ligasesong. Scoringer er dessuten en voldsom utfordring for Rangnicks United: På hans foreløpig 17 matcher har laget beskjedne 1,4 mål per kamp, og sånn sett var oppgjøret mot Watford kanskje Manchester United oppsummert akkurat nå.

Og selv om motstanderens nye sjef Roy Hodgson har organisert forsvar i snart 50 år, og stadig gjør det bedre enn mange andre, var det ikke bare managerveteranens evner som holdt Manchester United-spillerne fra scoringslisten på deres totalt 22 avslutninger.

Stolpen nektet Cristiano Ronaldo scoring etter fem minutter, det samme gjorde en knøttliten offsidemargin ti minutter senere, samtidig som at snart 39-årige Ben Foster – Watford-keeperen med United-fortid – var god og heldig lørdag ettermiddag.

Cristiano Ronaldo (37) var det motsatte.

– Man kan stille spørsmålet «er Cristiano Ronaldo fortsatt en er verdensklassespiss?» Nedturen har begynt, det er det ingen tvil om, analyserer TV 2-ekspert Erik Thorstvedt i den norske rettighetshaverens studio. Der blir han så utfordret til å svare på sitt eget spørsmål:

– Jeg vil si at han ikke er det lengre, melder Thorstvedt.

Heller ikke Ronaldos landsmann Bruno Fernandes hadde dagen foran mål. Allerede pause prøvde han seg tre ganger i gode posisjoner. Men hverken da han ble spilt klink alene med Foster av svenske Anthony Elanga, kastet seg frem på en Paul Pogba-pasning eller headet på åpent mål etter innlegg fra Cristiano Ronaldo, ble det nettsus på Bruno Fernandes.

Han var også den aller siste som prøvde seg av United-spillerne rett før full tid. I desperasjon flere minutter på overtid banket han løs fra 30 meter. Der satt Ben Foster og ventet og holdt ballen i fast grep. Faktisk kunne Ismaïla Sarr feid inn seiersmålet i motsatt ende som det aller siste som skjedde på Old Trafford, men ballen suste rett utenfor krysset.

– Vi gjorde alt bortsett fra å score. Det er tung å akseptere dette resultatet. Hvis du bommer på så mange sjanser, er det vanskelig å vinne kampen. Vi hadde full kontroll nesten hele veien, vi ga dem knapt et kontringsangrep, mener Ralf Rangnick.

Han plasserte lagkaptein Harry Maguire og formsterke Jadon Sancho på benken. Duoen har startet samtlige seks United-kamper i februar, men Sancho ble satt inn den siste drøye kvarteret og bød på et par initiativ, uten at det hjalp United nærmere seieren. Lagets beste sjanse etter pause hadde Anthony Elanga etter en lekker kombinasjon mellom Fred og Paul Pogba. Franskmannen hælsparket Elanga i scoringsposisjon, men stjerneskuddet feide den utenfor.

– Noen ganger har vi uflaks, som da vi treffer stolpen, men vi har også noen muligheter én-mot-én med keeperen. Det handler ikke om flaks, men er et spørsmål om skarphet og effektivitet foran mål, påpeker Rangnick.

Kun ett poeng hjemme mot Watford styrker ikke klubbens aksjer for å oppnå topp fire-plasseringen i Premier League, inngangsbilletten til Champions League neste sesong. Nå har seriefirer United tre poeng opp til Chelsea på tredje og to poeng ned til Martin Ødegaards Arsenal på plassen bak. Men både Chelsea og Arsenal har kamper til gode på de røde djevlene.

PS! I motsatt ligaoppgjør denne sesongen slo Watford Manchester United med 4–1. Det ble også Ole Gunnar Solskjærs siste kamp som manager i klubben.