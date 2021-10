Gir seg etter ti år i Rosenborg

Markedssjef Harald Lundemo (54) gir seg i Rosenborg ved nyttår.

RBK-sjef i ti år: Harald Lundemo.

10 minutter siden

– Jeg hadde egentlig bestemt meg for å ta et nytt år i RBK. Men så fikk jeg et tilbud jeg ikke kunne si nei til. Men det er en miks av vemod og glede over at jeg har tatt denne avgjørelsen. Jeg har hatt ti fantastiske år i Rosenborg.

Harald Lundemo ble ansatt i RBK i februar 2012, og har de siste snaue ti årene vært markedssjef i klubben.

Han kom til RBK fra Vålerenga, hvor 54-åringen jobbet som forretningsutvikler i seks år.

Lundemo har også fotballfortid fra Bærum, både som spiller og leder.

Han har også vært trener i klubben, for blant annet sønn og tidligere RBK-er Marius i aldersbestemte klasser.

Tilbake til hotellbransjen

Men pappa Lundemo kom til Vålerenga fra hotellbransjen, og det er dit han nå skal tilbake.

Etter nyttår blir han CCO, kommersiell sjef, i firmaet Visbook.

– Et norsk selskap, som jobber med hotellsystemer for blant annet booking og fakturering, forklarer Lundemo.

Han skal fullføre RBKs planlegging av 2022-sesongen før han skifter beite.

– Hvordan vil du oppsummere tida di i Rosenborg?

– Jeg har lyst til å takke RBK for ti fantastiske år, og mange uforglemmelige øyeblikk, med serie- og cupgull og hvor vi har satt rekorder, svare Lundemo - og tenker på klubbens sponsorinntekter.

– Hva tenker du om de siste årene, hvor resultatene på banen har vært mer ujevne?

– Det går litt opp og ned i vanlige bedrifter, også, svarer han - som uansett blir boende i Trondheim også i årene som kommer.