Amankwah ut mot Haaland-kritikere: – Viser jantelovens grimme ansikt

Tidligere Stabæk-kaptein Yaw Amankwah (33) mener Leif Welhaven og Birger Løfaldlis kommentarer om Erling Braut Haaland (21) er latterlige.

SCORET: Erling Braut Haaland sendte Norges i ledelsen i 2–0-seieren over Slovakia på Ullevaal stadion fredag kveld.

Den tidligere Brann- og Stabæk-spilleren avsluttet nylig karrieren og har blitt fotballekspert på TV 2. Den siste uken har Amankwah lest VGs kommentator Welhaven kritisere de angivelige summene Haaland og hans støttespillere skal være i posisjon til å få betalt i forbindelse med 21-åringens ventede overgang fra Borussia Dortmund i sommer.

Welhaven har også beskyldt Haaland for å ha stjernenykker som «begynner å bli drøye» og stilt spørsmål ved at han tok et eget fly til landslagssamlingen som han eier sammen med pappa Alfie Haaland og noen andre investorer.

Søndag kritiserte i tillegg Løfaldli landslagssjef Ståle Solbakkens valg om å innfri det som skal ha vært et ønske fra Haaland om å få slippe å snakke med mediene under samlingen. Løfaldli sammenlignet situasjonen med å vise til Therese Johaugs åpenhet i møte med pressen etter helgens NM på ski i Harstad.

– Dette kan du skrive med store bokstaver: DET ER LATTERLIG OG FLAUT AT DE KAN GJØRE DETTE TIL EN SAK. Du må lure på det redaksjonelle bak Welhaven og Løfaldli, sier Amankwah til VG.

På mandagens pressekonferanse tok også landslagssjef Ståle Solbakken superspissen Haaland i forsvar:

Haaland skal være ønsket av verdens aller største klubber. Real Madrid, Barcelona og Manchester City er alle nevnt og det er ventet at superstjernen tar et valg innen kort tid. Det har bidratt til ekstremt stor oppmerksomhet rundt nordmannen.

– Som en annen jeg hørte si, så er det Løfladli gjør som å sammenligne Halvdan Sivertsen og Justin Bieber - når du trekker Therese Johaug inn i dette. Johaug og Haaland er jo på to forskjellige planeter når det gjelder oppmerksomhet. Erling Haaland er per dags dato verdens nest mest attraktive spiller, bak Kylian Mbappé, i verdens største idrett, sier Amankwah, før han fortsetter.

– I det bildet skal de problematisere at han flyr privatfly og det ene og det andre? Det er ikke en norsk landslagsspiller som lander i Norge når Erling Haaland kommer til landslagssamling, det er en global superstjerne. Nok en gang viser janteloven sitt grimme ansikt, sier Amankwah oppgitt.

– Welhaven og Løfaldli er folk som ikke forstår hvor krevende det er å prestere på Haalands nivå, hvor smalt du må tenke og hvor lydtett boblen du må være i for å prestere er nødt til å være, avslutter 33-åringen.

FOTBALLEKSPERT: Yaw Amankwah.

Adressa-kommentator Birger Løfaldli svarer slik konfrontert med reaksjonene fra Amankwah:

– Det må han få lov til å mene. Mitt hovedpoeng er hvordan en ledelse skal takle en superstjerne. Vi har vel aldri hatt en stjerne på nivået til Erling Braut Haaland, så det er nytt, men vi har hatt noen tilfeller som minner i mindre skala. Det var to veldig store tidlig på 2000-tallet, i John Carew og John Arne Riise. Måten de ble behandlet på, tror jeg ikke var optimal. Så er det Petter Northug, som er den største stjernen i norsk idrett før Haaland, og måten han ble behandlet på av ledelsen bidro i negativ retning. Det som skjer rundt Haaland nå, syns jeg minner om Northug i starten. Jeg mener det er lurt med flere kritiske røster også nå, rundt Haaland, sier Løfaldli til VG.

– Måten det blir argumentert på om skjerming av Haaland, gjør at jeg ikke blir overbevist. Når jeg leser intervjuet med Stefan Strandberg i TV 2, blir jeg bekymret. Argumentasjonen til Strandberg, holder ikke. Den blir for tynn. Hvis det er slik fotballandslaget tenker rundt håndteringen av Haaland, blir jeg bekymret.

– Hva er det med Strandbergs argumentasjon du mener ikke holder?

– Strandberg mener at det bare skulle mangle at Haaland får ro i denne situasjonen nå. At han er en verdensstjerne. «Okay», tenker jeg. Jeg skjønner ikke at dét er argumenter for å skjerme ham. Det er heller grunner til at det skal være kritisk presse rundt Haaland. Det tyder på at spillere og ledere kanskje ikke har så god forståelse for hva medienes rolle er. Det er klart vi skal hylle Haaland, men også han fortjener et kritisk blikk på seg. Det tror jeg gjør godt for Haaland, landslaget og fotballforbundet, mener Løfaldli.

Strandberg uttalte at det bare skulle mangle at Haaland får ro til å fokusere på å prestere på denne samlingen uten å måtte svare på spørsmål fra mediene.

– Jeg merker jeg blir jævlig forbannet, for å være helt ærlig. Jeg kjenner Erling ekstremt godt og det skulle bare mangle at han i den situasjonen han er i nå, i disse månedene her, får litt fred og ro når han skal ta et ekstremt vanskelig valg. Husk at fotball er verdens desidert største idrett, det er mange milliarder som vet hvem Erling er, sa Strandberg.

LAGKOMPISER: Stefan Strandberg kom med støtte til Haaland. Fra venstre: Strandberg, Alexander Sørloth, Ståle Solbakken, Martin Ødegaard, Haaland, Joshua King, Sander Berge.

Welhaven mener på sin side at utspillene hans om Haaland er på sin plass.

– Etter mitt syn er det ikke urimelig å forvente at du utviser normal høflighet, også om du er stjerne på høyeste nivå. Jeg sliter med å akseptere premisset som legges til grunn om at Haaland trenger så stor grad av spesialbehandling. Dessverre møter mange med lang fartstid i fotballen kritiske røster på en måte jeg mener blir i overkant nærsynt, og det er karakteristikkene fra Amankwah et temmelig forutsigbart eksempel på, sier Welhaven.

– Hva er det som er nærsynt fra Amankwah?

– Det er snakk om å bruke høyst begrenset med tid på en interessert offentlighet rundt to privatkamper. Da blir premisset om «boblen» og «fokus» etter mitt syn i overkant enkelt. Så skadelig kan det ikke være å snakke litt.

– Hva er det uhøflige i Haalands oppførsel?

– Det har vært flere eksempler over tid på at han velger en tone jeg oppfatter som unødvendig arrogant. Nå senest kunne han valgt noe annet enn «tipp én gang» på en høflig forespørsel om han kunne svare på et par spørsmål, sier Welhaven, før han legger til:

– Jeg har vært opptatt av å belyse to sider samtidig. Kommentaren min handler jo om at det på den ene siden er ekstremt kult at Haaland er i den posisjonen han er, men samtidig er det noen forhold her det er grunn til å problematisere. Dette har jeg prøvd balansere etter beste evne.