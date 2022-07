Mead sikret drømmestart for England

SOUTHAMPTON (VG) Fra et hotellrom i Southampton fikk Martin Sjögren se et England med premierenerver som nekter å tape og et Østerrike som ikke skal avskrives.

ROET NERVENE: Beth Mead kan juble for sin scoring med Ellen White (t.v.) og Georgia Stanway.

6. juli 2022 22:53 Sist oppdatert 7 minutter siden

Landslagstreneren måtte gjøre unna den offisielle pressekonferansen på St. Mary´s Stadium onsdag kveld før han kunne sette seg foran TV-skjermen og ta en nærmere titt på gruppemotstanderne.

Norge møter England i Brighton på mandag. Deretter venter Østerrike fredag 15. juli.

Svensken gikk ikke glipp av så mye. Det så ut som EM-premieren på et nesten fullsatt og kokende Old Trafford preget England i starten mot Østerrike.

Beth Mead skapte ro i rekkene da hennes lobb over keeperen i det 16. minutt ble godkjent men først etter at målteknologien hadde vært i bruk.

Chelsea-spiller Fran Kirby satte opp Arsenal-spilleren.

– Jeg var sikker på at den var inne, sier Mead til BBC om scoringen bak sin rekkekamerat i Arsenal, Manuela Zinsberger. Målscoreren var også litt rørt av stemningen på Old Trafford.

– Atmosfæren her var bare helt fantastisk. Det er stort å starte turneringen med seier og flott å score for laget mitt. Jeg finner nesten ikke ord.

Landslagstrener Martin Sjögren vil ikke felle noen dom over England basert på en åpningskamp.

– Jeg tror ikke vi skal se for mye på det England gjorde. De var nok preget av omgivelsene. Det er store forventninger til det engelske laget og da er de nok mest fornøyd med at de fikk den seieren og en god start på turneringen, sier Sjögren til VG.

Svensken konstaterer at Østerrike var godt forberedt og sto opp fysisk mot England.

– Det tyder på at de har gjort en bra jobb på forhånd, og det er et bevis på at det går an å forstyrre England på den måten Østerrike valgte å spille.

England hadde flere sjanser til å øke ledelsen, men sløste med sjansene. Dermed endte det 1–0.

England har målforskjellen 31–3 på de åtte kampene de har spilt siden årsskiftet og slo Sveits 4-0, Nederland 5–1 og Belgia 3–0 i oppkjøringskampene til EM.

Sarina Wiegman som ledet Nederland til EM-triumf i 2017 etter å ha slått England i semifinalen, har fortsatt til gode å tape som England-manager. Statistikken etter 1–0-seieren i kveld: to uavgjorte og 13 seirer på 15 kamper.

– Det var første kampen. Det ble en seier, det er jeg glad for. Men vi kan bedre enn dette. Og så skal du ikke undervurdere Østerrike, for det er en sterk motstander, sier Wiegman.

Østerrike ble svekket før EM-starten ettersom Maria Plattner brakk kragebeinet og Lisa Kolb fikk corona, men hadde perioder hvor de presset England.

PS! 68.871 tilskuere så EM-premieren på Old Trafford. Det er ny rekord i et EM.

