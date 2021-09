Glimt opp på tabelltopp etter Pellegrino-brasse: – Det målet var til fruen

STAVANGER (VG) (Viking - Bodø/Glimt 1–3) Da det så ut som Viking kunne krype helt opp i ryggen på Bodø/Glimt, snudde gjestene kampen med god hjelp av ett brassespark av Amahl Pellegrino (31).

19. sep. 2021 19:53 Sist oppdatert nå nettopp

På stillingen 1–1 med et kvarter igjen gikk ballen langt opp i luften i Viking-feltet. Da så Pellegrino sitt snitt til å kaste seg rundt i luften, og brassesparket Glimt i føringen.

– Det var ingen på stadion som ble overrasket når han tok den ut av, ja, det var ikke læreboken, det var fra «Pelle» sin egen bok. Det er så klassisk han. Han kan score på de utroligste måter, sier Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG.

– Hva har du i den boken, Pellegrino?

– I den boken har jeg mye. Det eneste som mangler i den boken er hodescoringer. Utenom det er det mye i den boken der. Det var et godt brassespark, sier Pellegrino til VG.

Etter scoringen tok han av seg drakten, hang den på hjørneflagget, før flagget ble løftet i været av Erik Botheim.

– Jeg er mest imponert over feiringen hans der. Den var mektig. Det var den største prestasjonen der, sier Botheim til VG.

– Det målet var til fruen, som jeg har gått gjennom noen veldig tøffe timer med i det siste. At jeg er her og spiller kamp i dag er takket være henne, og så skal jeg så fort som mulig hjem og være der for henne, sier Pellegrino uten at han ønsket å gå nærmere inn på den biten.

TIL TOPPS: Glimt-spillerne jubler etter Pellegrinos brassemål og Botheim løfter hjørneflagget med drakten til Pellegrino i været.

På overtid fastsatte Botheim resultatet til 3–1, etter å ha blitt servert på blank kasse av Ola Solbakken.

– Det er selvfølgelig godt å få en scoring der. Solbakken vet akkurat når jeg beveger meg bak ryggen på stopperen. Han vet hvor han skal legge ballen, sier Botheim.

Etter at Molde avga poeng borte mot Vålerenga, tar Bodø/Glimt tilbake tabelltoppen etter at de mistet den forrige runde. De har nå ett poeng ned til Molde.

Viking mister på sin side verdifulle poeng i medaljekampen, og har nå fire poeng opp til Kristiansund på bronseplass.

– Vi tapte mot Bodø/Glimt. Hadde du sagt at man taper mot Bodø/Glimt før sesongen hadde det ikke vært et veldig sjokk, sier Veton Berisha til VG.

– Vi har fire poeng opp (til medalje), og det er ingenting. Vi har mye å spille for, og skal kjempe på videre.

Men det var Viking som startet best. De gikk rett i strupen på gjestene, og tok ledelsen allerede etter seks minutter.

Harald Nilsen Tangen fikk ballen i mellomrommet, og spilte gjennom til Kristoffer Løkberg. Forsøket hans alene med Bodø/Glimt-keeper Nikita Haikin ble reddet, men på returen var Veton Berisha sikker og sendte Viking i føringen.

Etter scoringen ble Viking veldig dype, og Glimt hadde det meste av ballen. Bortsett fra et par brukbare muligheter klarte de likevel ikke å spille sette et ordentlig trøkk på vertene.

På tampen av omgangen løftet Viking seg igjen, og kunne gå i garderoben til stående applaus på stillingen 1–0.

Halvveis ut i andre omgang falt ballen ned i Viking-feltet etter et hjørnespark. Brede Moe satt foten til, og plutselig var utligningen et faktum.

Derfra og ut var Bodø/Glimt best i alt og snaue ti minutter etter utligningen brassesparket Pellegrino inn utligningen. På overtid punkterte Botheim kampen med sin 3–1-scoring.