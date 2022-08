Tallene bak drømmestarten

Martin Ødegaard imponerer i Premier League. Den norske Arsenal-kapteinens prestasjoner får fotbalikonet og TV-stjernen Gary Lineker til å stusse.

Martin Ødegaard har vært avgjørende i Arsenals perfekte sesongåpning.

9 minutter siden

Arsenal-manager Mikel Arteta strakte armene til værs. Han klemte assistenten sin og gikk for å takke Fulham-benken for kampen.

Så snudde Arteta på hælen. Det var en han hadde glemt å klemme. Bak han kom en glisende Martin Ødegaard. Den norske Arsenal-kapteinen løftet Arteta til værs i gledesrus. Sammen har de skapt sesonginnledningens største suksess, for lørdagens 2–1-seier over Fulham betyr at Arsenal leder Premier League.