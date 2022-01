Ekspertene spår: – Haaland velger Real Madrid

Erling Braut Haaland ryktes til de største klubbene i verden. Her er ekspertenes spådom om hvor han ender til slutt.

Store europeiske medier spekulerer i Haalands fremtid. «Avgjørelsen kommer snart», skrev spanske Marca mandag kveld, tirsdag kveld skriver de han at gjenoppliver krigen mellom FC Barcelona og Real Madrid.

– Han velger Real Madrid, fordi det er den største klubben og Haaland vil spille for den største klubben, sier fotballkommentator Heggelund til VG.

Han har fulgt italiensk Aerie A aller tettest og kommenterer nå kamper for VG.

– Real Madrid har vunnet Champions League 13 ganger og nye Santiago Bernabeu står klart til høsten. Med nytt stadion får klubben en ny og frisk start, sier Heggelund.

EKSPERT: Fotballkommentator Per-Jarle Heggelund.

Petter Veland er ekspert på spansk fotball og kommenterer for Viaplay. Han tror Haaland velger Real Madrid eller Manchester City.

– City er et sportslig veldig spennende prosjekt. De har behov for typen. Også har vi den sentimentale delen med faren som har spilt det. Det er slik unge gutter liker å drømme. Også har de det økonomiske i orden. Men Real Madrid har et ungt spennende lag på gang, og han vil nok få til salt i grøten der også, sier Veland og ler.

Agenten Mino Raiola var før jul klar i sin tale: Kun Manchester City, Bayern München, Barcelona og Real Madrid er aktuelle for gullkalven fra Jæren.

FOTBALLEKSPERT: Petter Veland.

– Vinden blåser mot den spanske hovedstaden

Haaland har kontrakt med Borussia Dortmund til juli 2024. Ifølge Transfermarkt er markedsverdien på Haaland nærmere 1,8 milliarder kroner.

– Toppen er nådd om Haaland elger Premier League nå, da blir neste klubbytte enten til siden eller litt ned. I Real Madrid velger han «top notch», men han kan fortsatt ta det lille steget opp. Jeg føler at vinden blåser mot den spanske hovedstaden, sier Veland.

Nordmannen skal ha en utkjøpsklausul på 75 millioner euro fra og med kommende sommer, meldt av blant annet den tyske storavisen Bild.

Tidligere landslagstrener og TV 2-ekspert Nils Johan Semb mener i motsetning til Heggelund og Veland at det er litt mer åpent.

– Han passer bra i alle ligaene på grunn av sine ekstreme ferdigheter og det er stor sannsynlighet for at han lykkes uansett, så lenge han holder seg skadefri. Jeg tror kanskje han passer aller best i en liga som spiller litt åpen fotball med kort vei til mål, som i Tyskland. Han hadde passet som hånd i hanske i Bayern München, men de har Robert Lewandowski, sier Semb.

EKSPERT: Tidligere landslagstrener Nils Johan Semb.

Den tidligere landslagstreneren nevner også Premier League og Manchester City som har fantasiøkonomi å by på.

– Og det er jo ofte slik at pengene snakker. Men det kan bli Barcelona som bygger opp noe nytt og spennende, men de har økonomiske utfordringer. Real Madrid er et eldre og satt lag, men det er klart at med Kylian Mbappe og Haaland til Real Madrid sammen med Benzema og Vinicius - det hadde ikke vært så galt, sier Semb og ler.

Kan lokke med Messi

Ingen av ekspertene tror Haaland havner i italiensk fotball. I Frankrike er de samstemte i at PSG er eneste alternativ.

– PSG kan lokke med Messi, Neymar og Mbappe. Men det er bare Haaland som vet om det er en drøm å spille med dem, sier Veland.

Real Madrid leder La Liga etter 20 serierunder. Barcelona er nummer fem. Haaland og Borussia Dortmund møter Eintracht Frankfurt kommende lørdag. Drotmund er ni poeng bak serieleder Bayern Munchen etter 17 serierunder.

– Vi kan spekulere til vi bli grønne i ansiktet. Men han kler Real Madrid-drakten, sier Heggelund.