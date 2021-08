Haaland fortvilet i finaletap for Bayern

(Dortmund-Bayern 1–3) Robert Lewandowski (32) skjøt Bayern München til den tyske Super Cup-tittelen i kamp mot Erling Braut Haalands Borussia Dortmund.

Nordmannen sparket i luften og ristet på hodet flere ganger både under og etter kampen, samtidig som han jaktet scoring for Dortmund. Han likte åpenbart ikke å tape matchen på en måte som virket unødvendig, etter feil fra lagkameratene.

Haaland spilte en god kamp, men jærbuen fikk annullert en scoring korrekt for offside i en match hvor han måtte se forsvaret servere Bayern sjanse etter sjanse.

– Erling er veldig bra, både som lag- og enkeltspiller. Han er et konstant uromoment, sier landslagssjef Ståle Solbakken til Viasat etter å ha sett kampen fra tribuneplass.

Haaland har nå spilt fem ganger mot Bayern og tapt samtlige oppgjør. Han har samtidig scoret fire ganger mot Tysklands suverent beste lag.

NEDERLAG: Erling Braut Haaland forsøkte forgjeves i kampen mot Bayern München på Signal Iduna Park tirsdag kveld.

Polsk klasse

Lewandowski tok på sin side rekorden for flest scoringer i en Bundesliga-sesong i mai med 41 nettkjenninger. Fredag scoret Lewandowski i seriepremieren. Og tirsdag fulgte 32-åringen opp med to nye nettkjenninger da ligamester Bayern München vant over cupvinner Borussia Dortmund.

Det første målet kom like før pause, da Lewandowski stanget gjestene i ledelsen på lignende måte som Cristiano Ronaldo gjorde det for Manchester United i Roma i 2008.

Etter hvilen hælflikket polakken et innlegg videre til Thomas Müller (31), som økte ledelsen. Dortmund-kaptein Marco Reus (32) reduserte til 1–2 etter en drøy time med et skrudd skudd i vinkelen, og da kokte det på Signal Iduna Park, men bare ti minutter senere forærte Manuel Akanji (26) en ny nettkjenning til Lewandowski.

Dortmund-feil

Dortmund stilte med et nykomponert forsvar, som i serieåpningen mot Jens Petter Hauges Eintracht Frankfurt på grunn av fravær av spillere som Mats Hummels (32), Dan-Axel Zagadou (22), Thomas Meunier (29) og Raphaël Guerreiro (27).

Felix Passlack (23) og Nico Schulz (28) fikk sjansen på backene, mens Axel Witsel (32) var omskolert til stopper sammen med Akanji.

Passlack åpnet matchen med tre hoderystende tabber, uten å bli straffet for dem, før Akanjis feil i andre omgang ble utslagsgivende.

Frustrert Haaland

I motsatt ende virket Haaland både sulten og farlig, uten å få den servicen han kunne og burde fått.

En rekke ganger startet 21-åringen på gode løp i bakrom, men som oftest uteble pasningene. Andre ganger var presisjonen for dårlig.

Ved et tilfelle i første omgang klinket Akanji en ball i bakrom som Haaland fikk tatt ned på silkemykt vis, men Manuel Neuer (35) kom kjapt ut og fikk stoppet avslutningen.

Haalands neste kamp for Dortmund er borte mot Freiburg på lørdag.