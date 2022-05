Aalesunds unggutter: i Brann fikk trener Lars Arne Nilsen kritikk for at han ikke slapp løs ungguttene. Det samme har skjedd i Aalesund. Mot Haugesund var det to lokale talenter som med hver sin scoring sørget for ett poeng borte mot Haugesund. Isak Dybvik Määttä (20) og Oscar Solnørdal (19) viser at det gror godt på Sunnmøre.