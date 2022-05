Knarvik med oppgjer etter Øygardens fall: – Folk må å gå i seg sjølv

Ågotnes (BT): Alle verkar å vera nøgde med å vera i komfortsona, seier Tommy Knarvik om idretten i Øygarden kommune.

Tommy Knarvik har kontrakt ut 2023 og er aktuell som trenar også om Øygarden skal leva vidare i TIF Viking.

ØYGARDEN–ØRN HORTEN 2–1

Øygarden-trenar Tommy Knarvik sprang av Ågotnes-graset med eit breitt smil laurdag ettermiddag. På veg inn i garderoben for å feira at klubben hadde vunne dagen etter at han eigentleg var konkurs, delte han ut high fives.