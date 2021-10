Zlatan om Mbappé: – Trenger smaken av blod

Zlatan Ibrahimovic har rundet 40 år, men er ikke blitt slappere i munntøyet. I et intervju med franske TF1 retter han verbale svingslag mot media i Frankrike og Paris Saint-Germains Kylian Mbappé - samt et lite stikk mot Messi.

IKKE HELT I SMAK: Kylian Mbappé burde ha mer p lager enn det han har vist i PSG-drakten hittil, ifølge eks-PSG-er Zlatan Ibrahimovic.

– Jeg elsker ham, men han gjør for lite. Han kan bli så god hvis han lærer seg å herde seg selv. Han trenger å kjenne smaken av blod, og gå gjennom ild. Og å ha folk rundt seg som sier du er ikke tilstrekkelig god, og du kommer til å bli bedre, uttaler blant annet Milans aldrende stjernespiller til TF1 om Mbappé.

Han understreker imidlertid at Kylian Mbappé (22) er inne på hans 10 på topp-liste, og nevner Erling Braut Haaland i samme favorittåndedrag.

Zlatan Ibrahimovic hevder at hvis det ikke var for ham - det faktum at han spilte for Paris Saint-Germain 2012–2016 - ville ikke hovedstadsklubben vært der den er i dag.

– Noen tror jeg kom for pengene (fra Milan), byen, livet. Nei, jeg kom og alt ble endret, mener svensken - som ifølge Aftonbladet igjen skal være aktuell for Sveriges landslag.

HOLDER SEG GODT: Zlatan Ibrahimovic blir kjærlig omfavnet av Milans trener Stefano Pioli etter Serie A-oppgjøret på San Siro i Milano sist tirsdag.

Han sier også - eller snarere spør - om hva fransk media prater om nå, etter at han forlot den franske fotballscenen.

– Det må være kjedelig å jobbe i Frankrike nå, sier han i intervjuet med TF1 - før han også retter et stikk mot PSGs siste milliardervervelse, Lionel Messi (34).

Argentineren har etter overgangen fra Barcelona med et par unntak slitt med å vise seg fra sine beste sider, som han hadde for vane i La Liga og Champions League for den spanske klubben.

– Det er en bra utfordring for Messi. Han vil prøve noe nytt etter er lang periode i Barcelona, og han kommer til en veldig ambisiøs klubb som vil vinne og er i ferd med å løfte seg, sier Zlatan Ibrahimovic.

– Er dagens lag bedre enn i min æra? Nei, vi var et lag. I disse dager er det ikke et lag, tilføyer Zlatan, ifølge Get football news France sin gjengivelse av TF1-intervjuet.

Ps! PSG slo Lille 2–1 fredag og topper tabellen i Ligue 1 med 31 poeng etter 12 kamper. På 2. plass følger Lens med 21 poeng, på 3. og 4. plass Nice og Angers med 20 poeng.