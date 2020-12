Nytt møte ga ingen avklaring

– Vi trenger mer tid til å tenke oss om, sier både Viking FK og Bjarne Berntsen om hans eventuelle framtid i klubben.

Bjarne Berntsen ble hedret og takket av før Vikings hjemmekamp mot Vålerenga torsdag kveld. I bakgrunnen FK-styreleder Rune Bertelsen. Kristian Jacobsen

36 minutter siden

SR-BANK ARENA: Etter en svært følelsesladet avskjed under seriekampen mot Vålerenga torsdag kveld, hadde Viking-trener Bjarne Berntsen et nytt møte med FK-styreleder Rune Bertelsen fredag formiddag.

Berntsen har tidligere uttalt at han har slått seg til ro med at sluttavtalen gjelder, at partene har blitt gode venner og at han i utgangspunktet er ferdig i klubben 1. januar.