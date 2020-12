Sarpsborg-treneren om redningsmannen: – Jeg skammer meg

(Sarpsborg – Kristiansund 1–1) Et tamt Sarpsborg fikk én mann utvist. Det tente noe hos hjemmelaget, som slo tilbake på heltemodig vis på tampen av kampen.

ELLEVILL JUBEL: Sarpsborg-spillerne kastet seg over hverandre i pur ekstase etter utligningen. Foto: Christoffer Andersen

2. des. 2020 19:53 Sist oppdatert nå nettopp

Kristiansund tok ledelsen etter et praktfullt angrep i første omgang. Gjestene rullet perfekt opp langs Sarpsborgs 16-meter, og til slutt var det Olaus Skarsem som bredsidet ballen høyt oppi hjørnet.

– Det er det vi har trent på, gliste Kristiansund-trener Christian Michelsen overfor Eurosport i pausen.

Hans menn var totalt dominerende gjennom omgang, og vondt ble til verre for Sarpsborg da Mikael Dyrestam ble utvist like før pause. To raske gule kort sendte svensken ut av banen til en tidlig dusj.

– Jeg får håpe at de blir cocky og skrur av, og vi får tidenes comeback, sa Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen til Eurosport i pause – og fikk nesten ønsket oppfylt i starten av andre omgang.

FEIRING: Olaus Skarsem fikk æren av å sette ballen i mål etter et fint KBK-angrep. Foto: Christoffer Andersen

For hjemmelaget åpnet i hundre, og en tabbe fra Sean McDermott kunne gitt Sarpsborg bedre avkastning for innsatsen. Keeperen tok ballen med hendene langt utenfor eget felt, men dommeren fikk ikke med seg glippen. Dermed unngikk McDermott kort og Sarpsborg ble snytt for et frispark i god posisjon.

Michelsen var neppe fornøyd med det han så av eget lag etter pause, for det var et helt annet Sarpsborg-lag på banen etter pause. Vertene, som må ha utviklet ekstra lunger i garderoben, presset Kristiansund kraftig gjennom omgangen, og til slutt fikk Thomassen comebacket han håpet på.

Sarpsborg kriget iherdig og etter 85 minutter banket Sebastian Jarl inn utligningen. Hans første scoring i Eliteserien.

– Jeg står for det jeg har gjort, men samtidig skammer jeg meg litt over at Sebastian ikke har fått spille mer. Han har en lys framtid, sier Sarpsborg-trener Mikael Stahre til Dplay.

PS! Eliteseriens toppscorer, med 23 scoringer, Amahl Pellegrino fant ikke veien til mål. Det gjorde imidlertid Kasper Junker, som nå har 21 nettkjenninger.