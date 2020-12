Nilsen advarer spillerne: - Det er nok veldig mange som ikke er med videre neste år

Lars Arne Nilsen skjønte lite av det han fikk se av spillerne i 4–1-tapet mot Strømsgodset.

Lars Arne Nilsen var fortvilet etter at AaFK tapte hele 4–1 mot Strømsgodset i årets siste hjemmekamp. Svein Ove Ekornesvåg, NTB

17 minutter siden

AaFK - Strømsgodset 1–4 (0–1):

AaFK hadde en grei start på kampen de ti første minuttene, men etter at Strømsgodset tok ledelsen, stoppet det opp. Resten av kampen ble stort sett en lidelse for hjemmelagets supportere. Det eneste gledelige var at Markus Karlsbakk kom inn og scoret.