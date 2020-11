Transfermarkt: Nå er Braut Haaland verdt over én milliard

Det anerkjente tyske nettstedet Transfermarkt mener nå at Erling Braut Haaland er verdt 100 millioner euro.

MONEY, MONEY, MONEY: Prisen på Erling Braut Haaland er nå oppe på over én milliard norske kroner ifølge Transfermarkt. Her fra en kamp mot Borussia Mönchengladbach i september i år. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Det tilsvarer litt i overkant av én milliard norske kroner. Transfermarkts forrige prissetting var på 80 millioner euro, 16. september i år. Han har dermed blitt vurdert hele 20 millioner euro dyrere på litt over to måneder. I løpet av den tiden har han spilt 12 kamper og scoret 17 mål ...

Det gjør jærbuen til den niende høyest verdsatte fotballspilleren i verden og ingen er over ham i tysk Bundesliga. Nå ligger han nemlig likt med sin lagkamerat Jadon Sancho.

– Han er 2000-modell, scorer i ekstreme mengder for et topplag og har mer eller mindre alle de egenskapene man ønsker seg i en midtspiss. I tillegg har han funnet en nesten uhørt og usett stabilitet til en ung spiss å være. Han har også er blitt en stor profil på verdensbasis, sier VGs fotballekspert Tor-Kristian Karlsen på spørsmål om han selv mener Haaland er priset riktig.

PSGs stjerneskudd Kylian Mbappé troner soleklart alene på topp med en verdi på 180 millioner euro. Bak ham følger Raheem Sterling og Neymar på 128 millioner euro og Sadio Manè, Mohamed Salah, Harry Kane, Kevin De Bruyne og Trent Alexander-Arnold på 120 millioner euro.

– Transfermarkt har blitt ganske presise til å «takstere» spillere. Summene de opererer med er riktignok regnet ut med basis i tidligere sammenlignbare overganger, pluss statistikk, og tar ikke høyde for at prisen gjerne presses opp som et resultat av etterspørsel, altså at klubber byr mot hverandre. Derfor er verdiene deres mer å tolke som «takst» enn «markedsverdi», men i de fleste tilfeller er estimatene deres faktisk heller på den konservative siden. De store overgangene lander gjerne et stykke over deres estimater, sier Karlsen.

Den 20 år gamle lysluggen fra Jæren ble forrige helg kåret som Europas beste unge fotballspiller. Listen over de høyest verdsatte i verden viser også at ingen spillere som er over Haaland er yngre enn ham.

Den norske spissen har levert noen vanvittige tall denne sesongen. I Bundesliga har han spilt syv kamper og har på de kampene levert ti mål og to målgivende pasninger. I Champions League har han spilt fire kamper og scoret seks mål. I tillegg har han én scoring i supercupfinalen.

Ser man på tallene totalt for Braut Haaland i den tyske storklubben viser det imponerende 33 mål på 31 kamper. 20-åringen fra Jæren scorer altså over ett mål i snitt per kamp han spiller for Borussia Dortmund.

– Hvilke klubber kan hente en såpass dyr spiller?

– Jeg vil tror at det kun er Manchester-klubbene, pluss Chelsea og PSG som kommer til å henge med i kampen om Haaland. Bayern München vil kunne henge med til et visst punkt og Real Madrid har en tendens til å «finne penger» dersom det dukker opp spillere de virkelig er lystne på. Jeg har vanskelig å se for meg andre alternativer. Liverpool har en helt annen transferstrategi og Barcelona virker som en klubb som har en del utfordringer å løse før de kan gjøre kjøp i den kategorien som kreves her.