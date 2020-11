Følg Rosenborg-Brann direkte

Siste innlegg

47 ′ Mål for Brann! Rosenborg 0 - 3 Brann Mål: Sander Svendsen DRØMMESCORING! Sander Svendsen leverer en kanonscoring på Lerkendal, men kunne keeper tatt den? Ja, er nok svaret. Svendsen treffer hardt og godt, men ballen suser inn rett over keeper og via tverrligger og inn.

46 ′ Spillerbytte - Rosenborg Rasmus Wiedesheim-Paul Emil Konradsen Ceide

2. omgang

DEL Det forberedes i hvert fall ett bytte. Den svenske spissen Rasmus Wiedesheim-Paul skal inn for Ceide.

DEL Rosenborg-spillerne er tidlig ute på banen til andre omgang.

DEL – Se på storskjermen, dommer Tore Hansen. Skulle vært to straffer. To straffer, roper en irritert hjemmepublikummer idet lag og dommere spaserer inn til garderobe og pauseprat. Han kan nok ha et poeng.

Pause

44′ DEL Ceide, Hedenstad og Skjelbred skaffer seg rom på venstre, men Hedenstad slår pasningen bak Ceide. Da blir det umulig selv for det 18 år gamle vingtalentet.

42 ′ Hjørnespark til Brann Hjørnespark til Brann. Kaptein Reginiussen tar skikkelig sats, og header unna.

42′ DEL Bamba har vært livlig siden scoringa. Kommer seg nesten rundt Hedenstad ute på høyre. Backen får en fot på ballen. Brann får corner.

41 ′ Frispark til Rosenborg i god innleggsposisjon ute på venstre.

39′ DEL Fjoluson har vært god i duellene med Islamovic. Rosenborg har forsøkt å involvere spissen sin mye, men Fjoluson har sørget for vanskelige vilkår for svensk-montegrineren.

37′ DEL Hjemmefansen mer enn antyder at det burde vært hands og straffespark etterå ha sett situasjonen på storskjermen. Uansett ingen VAR i norsk fotball.

36 ′ Hjørnespark til Rosenborg Hjørnespark til Rosenborg. Hjemmelaget roper høyt etter straffespark. Får offside imot...

36′ DEL God flikk fra Islamovic, og Rosenborg har tre spillere foran mål idet Zachariassen stormer ned mot dødlinja. Får ikke ballen forbi førsteforsvareren, og da er corner det beste han kan få.

35′ DEL Holse forsøker å «bryste» gjennom Zachariassen. Både tanken og forsøker er godt, men Ruben Kristiansen leser forsøket som en åpen bok.

34′ DEL Brann har på ingen måte sluttet å angripe, til tross for at de leder 2-0. Investerer mye krefter i å kontre hver gang sjansen byr seg.

34′ DEL Forferdelig pasning fra Hedenstad mot Zachariassen. Brann stjeler ballen, men rekker ikke å kontre. Rosenborg virker preget nå.

30′ DEL Ny dårlig touch av Islamovic. Denne gang 17 meter fra hold. Virker ikke veldig komfortabel med å bli spilt opp rettvendt med mann i rygg.

29 ′ Ceide kommer seg til linja, og triller ballen ut til Islamovic, som får skutt. Noen meter utenfor. Burde truffet mål der fra seks meter.

29 ′ Sen takling fra Svendsen på Hedenstad. Sistnevnte blir sittende nede, men Svendsen slipper det gule. På kanten...

26′ DEL To jublende knyttnever på to minutter fra Brann-trener Kåre Ingebrigtsen. Til og med en liten piruett etter 2-0-målet.

24 ′ Hjemmefansen forsøker å trampeklappe igang hjemmelaget, og Zachariassen får skutt fra hjørnet av 16-meteren. Utenfor.

22 ′ Mål for Brann! Rosenborg 0 - 2 Brann Mål: Daouda Bamba Der sitter den igjen. Bamba får ballen i bakrom etter at Rosenborg mister ballen nesten rett fra avspark. Brann er på vei mot sensasjon. Horneland og Ingebrigtsen er på vei mot revansj. Rosenborg er på skikkelig på hæla.

22 ′ Mål for Brann! Rosenborg 0 - 1 Brann Mål: Robert Taylor Målgivende: Petter Strand Der sitter den. Helt ut av det blå. Brann banker til fra tjue meter. Faye Lund rekker ikke engang å få opp armene. Det er Tagseth som sklir i forkant

21′ DEL Brann spiller med to venstrebeinte stoppere. Det gir litt vanskelige og dårlige vinkler når bortelaget angriper fra høyre.

20 ′ Hjørnespark til Brann Kampen fortsetter å bølge. Svendsen løper til linja på høyre, og får corner - samt oppløftende tilrop fra assistenttrener Horneland som er på krittet og markerer revir på gamle jaktmarker.

19′ DEL Holse vinner igjen ballen høyt, og finner Islamovic. Spissen leter etter gode løsninger, men finner ingen. Ceide får til slutt ballen, men tråkker på den i stedet for å få en god førstetouch. Da blir det ingenting ut av situasjonen.

18′ DEL Brann kontrer, og Kristiansen kommer seg helt til dødlinja, og slår inn langs bakken. Rosenborg får klarert, så får hjemmelaget frispark.

18 ′ Hjørnespark til Rosenborg Corner fra venstre. Opdal er kjapt ute og bokser unna.

18′ DEL Godt Rosenborg-angrep. Først er det Skjelbred som viser frem noen forsiktige dansesteg, før Ceide viser hvordan det virkelig gjøres. Skjelbred stikker i bakrom, og får ballen av Ceide. Forsøker seg på innlegg, men ender med corner. Gode tendenser av hjemmelaget over tid nå.

16 ′ Hedenstad skyter fra langt hold. Treffer greit, men rett på keeper Opdal, som holder ballen enkelt.

16′ DEL Nesten hver gang Reginiussen har ballen, løper Ceide inn mot senter av banen, slik at venstre flanke blir åpen for venstreback Hedenstad. Så langt har ikke Reginiussen valgt å benytte seg av muligheten.

15′ DEL Rosenborg kan vende spillet, men Holse bommer totalt på tversoverpasningen idet Hedenstad er helt alene på hele venstre flanke. Brann kan nesten kontre ved Bamba, men Reginiussen rydder opp i kjent stil.

14 ′ Hjørnespark til Rosenborg

14 ′ ENORM redning av Håkon Opdal. Hedenstad kaster over både Islamovic og Fjoluson, slik at Ceide kan storme gjennom. Innlegget er bra, og Holse timer løpet på bakerste nesten perfekt. Avslutninga på halv volley er litt svak - akkurat svak nok til at Opdal rekker å redde. Kampens beste sjanse og prestasjon.

12′ DEL Hareide er aktiv på sidelinja, og er veldig opptatt av å fore en feilvendt Islamovic. Men så langt har ikke spissen lyktes veldig godt med avleveringene sine.

12′ DEL – Dino! Dino! roper Hareide til keeper Faye Lund. Får viljen sin, men flikken fra Islamovic etter Faye Lunds lange pasning, spretter utover sidelinja.

11′ DEL Ceide drar seg nedover mot dødlinja, men stopper opp og skjærer i stedet innover. Pasningen inn mot femmeteren er bra, men Forren klarerer rett foran Islamovic.

10 ′ Brann kontrer på høyre ved Bamba. Får tid til å stille inn skuddfoten, men ballen sklir av, og er ikke i nærheten av å treffe mål. Håpløst forsøk.

10 ′ Brann-keeper Opdal slår langt mot Bamba, og Branns kraftspiss vinner duellen mot Reginiussen. Men frispark mot spissen.

9 ′ Offside for Rosenborg Vegar Hedenstad - Rosenborg Strålende spill av Rosenborg, som ender med at Hedenstad er på blank kasse. Banker ballen i mål, men er avvinket for offside.

8′ DEL – Kom ut! Kom ut! roper Hareide fra RBK-benken. Treneren vil ha laget sitt høyere og raskere opp i press.

6′ DEL Begge lag ser ut til å spille med to dype spillere på midtbanen. Rosenborg i en mer 4-2-1-3-formasjon, mens Brann spiller mer en 4-2-3-1-formasjon, med litt mindre offensive vinger.

5 ′ Kort corner denne gangen. Zachariassen møter på første stang, og greier nesten å flikke ballen mot mål. Treffer nettveggen.

4 ′ Hjørnespark til Rosenborg Rosenborg vinner igjen ballen. Nok en corner. Kampens tredje.

4 ′ Hjørnespark til Rosenborg Hjørnespark til Rosenborg. Utoverskrudd fra Hedenstad denne gangen. Rett på en Brann-spiller, som header unna.

4′ DEL God corner, tøffingen Tore Reginiussen kommer nesten til avslutning. Rosenborg vinner igjen ballen, får skutt fra langt hold, men via en Brann-spiller og corner fra motsatt side.

3 ′ Hjørnespark til Rosenborg Hjørnespark til Rosenborg. Hedenstad skal slå. Satser nok på en bedre corner enn innkast, nå.

3′ DEL Rosenborg er aggressive mot Forren, og vinner igjen ballen høyt. Ceide forsøker å ta seg til linja, men stoppes av Blomberg. Dermed kampens første corner, fra venstre.

2′ DEL Brann med en lang og høy ball i bakrom. Faye Lund er utenfor 16-meteren og header unna foran snuten på Bamba.

2′ DEL Vegar Eggen Hedenstad med det som ganske sikkert blir kampens dårligste innkast. Rett inn til keeper Opdal, uten at noen medspiller var i nærheten.

1′ DEL Brann kommer til kampens første innlegg. Men innlegget fra Sander Svendsen lander rett i armene til Faye Lund.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Lagene er på vei ut på banen. Da er avspark ikke langt unna. Først: «Bilde ta'n Ivers» for tredje siste gang denne sesongen.

DEL – Det er tempo og presisjon som gjelder. Hvis Brann blir liggende lavt, må vi håndtere det. Kommer de høyt, må vi håndtere det. Hjemme på Lerkendal har vi klart oss ganske godt, og jeg satser på at vi klarer oss bra i dag også. Vi har sett gode ut på trening i det siste, sier Hareide til Eurosport.

DEL – Alle kamper på slutten av en sesong er vanskelige. Folk kjemper om forskjellige ting. Noen kjemper for å holde seg, mens andre kjemper om å skaffe seg best mulig plassering, sier Rosenborg-trener Åge Hareide til Eurosport før kampen.

DEL Over høyttaleranlegget dundrer Rosenborgs cupfinalelåt fra 1995; «Vi ska' slukke Brann». Den gang med Mini i hovedrollen. Da er stemninga satt.

DEL Kampen dømmes av hoveddommer Tore Hansen. Assistentdommere er Kim André Johnsen og Jim André Alnes Dyb. Fjerdedommer er trønderen Robert Eggen.

DEL – Det er kjempeallright å være tilbake på Lerkendal. Det er masse folk jeg kjenner godt, men det er stusselig å være her uten folk. Det er rare tider. Jeg skulle gjerne vært her med 18 000 og full fyr i teltet. Jeg håper på en fantastisk opplevelse, sier Ingebrigtsen til Eurosport.

DEL – Man må definitivt ha et godt forsvarsspill når man kommer hit. Vi har et lag som er robust bakover, og har lyst til å ha ballen når vi skal fremover. Ligger man bakpå her i nitti minutter, så blir man spilt sund, og da scorer Rosenborg. Vi er nødt til å være med, tørre og by på oss selv. Vi kommer for å ta tre poeng, sier Kåre Ingebrigtsen til Eurosport før avspark.

DEL – Det er ikke tvil om at vi er skuffet over resultatene vi har fått. Så kan vi si at vi hadde fortjent mer, men vi stå nå med de poengene vi har, sier Kåre Ingebrigtsen til VG over telefon før kampen.

DEL Ingebrigtsen og Horneland kan ikke bare tenke på gjensynet med sin tidligere arbeidsgiver. De må også tenke på situasjonen Brann befinner seg i. Laget har ikke vunnet en seriekamp på tre måneder, og klubbe kun ett poeng over kvalifiseringsplass. Med tap i dag er det virkelig krise for trenerduoen - og Bergen.

DEL Kåre Ingebrigtsen var trener for Rosenborg i ganske nøyaktig fire år, fra 2014 til 2018. Han fikk med seg 182 kamper på benken og ledet trønderne til «the double» i 2015 og 2016 og seriegull i 2017. Han fikk sparken etter å ha ledet Rosenborg til avansement i Champions league-kvalifisering etter seier 3-2 sammenlagt mot islandske Valur (der Nicklas Bendtner scoret to).

DEL I forrige serierunde gikk Åge Hareide på sitt første serietap i periode 2 av sin periode som Rosenborg-trener (0-3). Høyreback Erlend Dahl Reitan forteller til rbk.no om en revansjesugen gjeng.

- Jeg forventer at vi viser at ingen skal kødde med oss slik Viking gjorde sist, at det vises av oss at vi er et lag som skal slå tilbake. Jeg har lyst til å slå tilbake skikkelig rett og slett, sier han.

DEL Oppgjøret er det 114. mellom lagene i serie og cup. Rosenborg har vunnet 57, 30 har endt uavgjort, og Brann har vunnet 6. For å finne sist gang Brann vant på Lerkendal, må vi ikke lenger tilbake enn til 27. mai 2018, da Bergens stolthet vant 2-1.

DEL Branns trenerduo Kåre Ingebrigtsen og Eirik Horneland gjør fire endringer på fra laget som tapte 2-1 hjemme for Haugesund i forrige serierunde. Keeper Ali Ahamada, Jon-Helge Tveita, Fredrik Haugen og Daniel Pedersen er ute. Inn kommer Håkon Opdal, Ole Didrik Blomberg, Ruben Kristiansen og Robert Taylor.

DEL Med André Hansen og Markus Henriksen i karantene etter landslagsoppholdet, betyr det at Julian Faye Lund returnerer til Rosenborg-buret for første gang siden 30. august, da Rosenborg spilte 2-2 hjemme mot Stabæk. Edvard Tagseth kommer inn for Henriksen, og tar plass på midtbanen sammen med Per Ciljan Skjelbred og Kristoffer Zachariassen. I tillegg benkes Pa Konate - inn på venstrebacken kommer Vegar Eggen Hedenstad.

DEL Benk: Ræstad, Rasmussen, Haugen, Hustad, Rolantsson, Tveita, Mehnert, Kolskogen

DEL Brann (4-2-3-1): Opdal - Blomberg, Fjóluson, Forren, Kristiansen - Strand, Barmen (c) Svendsen, Taylor, Grøgaard - Bamba

DEL Benk: Tangvik, Wiedesheim-Paul, Hovland, Åsen, Konate, Adegbenro, M. Ceide

DEL RBK (4-3-3): Faye Lund - Dahl Reitan, Reginiussen (c), Eyjólfsson, Hedenstad - Zachariassen, Tagseth, Skjelbred - Holse, Islamovic, Ceide