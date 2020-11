Calvert-Lewin til topps på toppscorerlista i Everton-seier

(Fulham - Everton 2–3) Dominic Calvert-Lewin scoret to da Everton vant den spinnville kampen mot Fulham søndag.

TOPPSCORER: Dominic Calvert-Lewin scoret to mål mot Fulham, og ligger nå alene på tronen på toppscorerlisten med ti mål. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

22. nov. 2020 14:53 Sist oppdatert nå nettopp

40 sekunder. Så lang tid av kampen mellom Fulham og Everton tok det før Dominic Calvert-Lewin satte ballen i mål.

Dermed fikk Everton en kjempestart på omgangen, som viste seg å være en hinsides omgang. Scoringen kom etter at Richarlison snappet ballen høyt i banen og la inn lavt til Calvert-Lewin som løp ballen i mål.

Everton holdt så trøkket oppe, men det var hjemmelaget som kunne juble for den neste scoringen. Tom Cairney fant Bobby Reid foran mål som satte inn 1–1 etter 15 minutter før Evertons nummer 9 våknet igjen.

Lucas Digne kom rundt på venstresiden og la inn til Calvert-Lewin som enkelt satte inn 2–1 til Everton. Ikke lenge etter økte Everton ledelsen ved en heading fra Abdoulaye Doucouré.

Les også Sjefen varsler Berge-interesse: – Har snudd det på hodet

De to scoringene til Calvert-Lewin gjør at spissen nå kroner alene på listen over spillerne med flest mål i Premier League. Før kampen sto han med åtte mål, med kun Tottenhams Heung-min Son foran seg med ni mål.

Nå er Calvert-Lewin den første spissen i Premier League til å nå et tosifret antall scoringer ettersom han nå står med ti mål. Det på imponerende ni kamper.

Fulham blåste imidlertid liv i kampen igjen etter 70 minutter. Først skled Ivan Cavaleiro på et straffespark som dermed ikke ble utnyttet, men så smalt innbytter Ruben Loftus-Cheek til. Fra kloss hold siktet han seg inn på et lavt hjørne, men ballen gikk i midtstopper Yerry Mina og i mål. Dermed sto det 2–3 da gjensto 20 minutter av oppgjøret.

Flere scoringer ble det ikke, og det gjør at Everton klatrer opp til sjetteplass.