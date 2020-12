Bolaños ferdig i Start

Tirsdag tok Christian Bolaños (36) farvel med Start-fansen.

Christian Bolaños (t.h.) sier farvel til Start. Foto: Tor Erik Schrøder

29. des. 2020 12:12 Sist oppdatert 24 minutter siden

Christian Bolaños er ferdig i Start. Det bekrefter costarikaneren selv på sin egen Instagram-profil.

Tirsdag ettermiddag la han ut en story på Instagram, hvor han takker for sin tid i Start.

«Venner av Start, det var en glede for meg å komme tilbake til klubben, vi prøvde til slutt, men det er slik fotball er... Kristiansand, familien min takker deg veldig mye for all kjærlighet og hengivenhet du ga oss, jeg ønsker lagkameratene mine det beste i fremtiden, lag til klubb og ansatte... En klem Bola», skriver Bolaños, hvor han også poserer foran et bilde av seg selv i Start-drakt.

Christian Bolaños tok farvel med Start i et Instagram-innlegg tirsdag. Foto: Christian Bolaños, Instagram.

Gjorde comeback i Start

Bolaños legger bak seg to perioder som spiller i Start. 36-åringen spilte først for Start i 2009 og 2010, hvor høyrevingen gjorde stor suksess i gult og svart.

Deretter gikk veien videre til FC København. Og 10 år etter han forlot Start og reiste til Danmark, var han nok en gang tilbake på Sørlandet.

Bolaños returnerte til Start i august, og fikk 12 kamper for klubben i høst. Costarikaneren bidro med to mål, hvor ett av dem kom etter et fint hodestøt i debuten hjemme mot Kristiansund 20. september.

Kontrakten til Bolaños gikk går ut ved nyttår, og tirsdag bekreftet altså veteranen at han er ferdig i Start. 36-åringen fikk til sammen 58 kamper for klubben, og 12 mål.

I begynnelsen av desember ga «Bola» uttrykk for at han ønsket å bli i Start etter den opprinnelige kontrakten utløp. Men på det tidspunktet hadde ikke Start rykket ned fra Eliteserien.

– Nå må vi først se hva som skjer i år, så skal vi sitte oss ned etter sesongen. Men spør du om jeg ønsker å bli, så sier jeg ja. Jeg trives her. Familien er fornøyd. Så får vi se, sa Bolaños i intervjuet med Fædrelandsvennen.

Christian Bolaños gjorde comeback for Start i høst. Nå sier han farvel etter totalt 58 kamper og 12 mål i gult og svart. Foto: Jacob J. Buchard

Retur til Costa Rica?

Så spørs det for Bolaños om han skal fortsette fotballkarrieren, og eventuelt hvilken klubb han vil spille for.

Den costaricanske avisen Dario Deportivo skrev allerede søndag at Bolaños har blitt tulbudt en ettårskontrakt av gamleklubben Saprissa.

Ifølge kildene til avisen skal klubblederne til Saprissa allerede være i dialog med Bolaños.

I et intervju med Dario Extra, svarte Saprissa-president Juan Carlos Rojas på ryktene om en Bolaños-retur i 2021.

– Vi ønsker å gjøre en innsats når det gjelder spillere som har forlatt Saprissa og ønsker å returnere. Jeg kommer ikke til å spekulere i hva Bolaños har sagt, men Christian er herfra, han kom hit fra lavere divisjoner. Han har hatt stor glede hos oss, og vi vil ha ham her, sa Rojas til avisen.

Bolaños har allerede spilt for Saprissa vedtre forskjellige anledninger.