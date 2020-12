Mjøndalen-spillerne kuttet fingeren og inngikk «blodskontrakt» i krisemøte

VALLE (VG) Etter fire strake tap så det mørkt ut for «dødsdømte» Mjøndalen. Da gravde spillerne dypt for å finne et grep som kunne snu den vonde trenden.

SEIERSBILDET: Her poserer Mjøndalen-spillerne med blodskontrakten etter å ha senket Sogndal i kvalikkampen. Foto: Mjøndalen IF

Datoen var 19. september og Mjøndalen-spillerne hadde nettopp tuslet slukøret av kunstgressmatten på Sarpsborg stadion – med null poeng i bagasjen.

– Vi hadde en ganske stri tørn etter Sarpsborg-kampen. Da var vi veldig langt unna der vi skal være som fotballag, forteller kaptein Christian Gauseth til VG, etter at plassen i Eliteserien var berget med 3–2-seiersmålet syv minutter på overtid.

Etter kampen mot Sarpsborg 08, hvor Gauseth skjelte ut lagkameratene i pausen og sa at de «de som ikke vil spile må komme seg til helvete av banen, for de har ingenting her å gjøre», ble det kalt inn til krisemøte.

Situasjonen så bekmørk ut for Mjøndalen, som kunne kjenne lukten av Obos-ligaen drøyt halvveis i sesongen.

Fakta Før og etter «blodsmøtet» Før: 18 kamper, 14 poeng og 13–30 i målforskjell Etter: 13 kamper, 16 poeng og 16–17 i målforskjell (inkludert 3–2-seieren mot Sogndal) Vis mer

Bruntrøyene hadde 14 poeng på 18 kamper og lå under streken – ett poeng bak Start på kvalikplass og seks poeng opp til sikker plass.

– Vi hadde to valg: Enten legge seg ned og dø eller sette seg ned og snakke sammen om hva vi skal klare fremover. Vi ble enige om fire punkter , deriblant komme foran Start. Vi skulle slå Start og komme foran Start, sier Gauseth.

Se kontrakten og de fire punktene spillerne ble enige om her:

fullskjerm neste Her er alle underskriftene – signert med blod. 1 av 2 Foto: Mjøndalen IF

Oslo-gutten Markus Nakkim ble den store helten da han senket Sogndal med sin matchvinnerscoring syv minutter på overtid – på sin gamle hjemmebane på Intility Arena.

− Nå kan vi jo endelig avsløre det. Vi har gått og holdt på den hemmeligheten i et halvt år, sier Nakkim om «blodskontrakten».

– Da vi kom på trening dagen etter Sarpsborg-kampen ble vi enige om at vi måtte gjøre noe skikkelig. Da hadde Gauseth laget en kontrakt med noen punkter som vi skulle bli enige om.

Se den dramatiske avgjørelsen i opprykkskampen her:

Mjøndalen-kapteinen sier at det var viktig at alle sto sammen om et felles mål.

– Alle kan skrive under med papir. Hvis du skriver under med blod, blir det litt mer forpliktende. Det var ikke én mann som dukket unna, alle har gitt blodet sitt, sier Gauseth.

– Da var det frem med nålen og alle måtte gi sitt blod. Isaac Twum som akkurat hadde kommet inn, tenkte nok litt «hva i all verden er dette for noe?» ler Nakkim.

Christian Gauseth benytter muligheten til å sende et stikk til Start, som var Twums forrige klubb og laget han bidro til å sende ned i Obos-ligaen.

– Brutalt møte, selvfølgelig. Han skjønte at dette var noe helt annet enn hva de drev på med på Sørlandet. Her var det ikke noen «kjære mor».

– Dette er kravene for å spille i Mjøndalen, for det er et privilegium å spille her. Enten møter man disse kravene, eller så drar man et annet sted, fortsetter Gauseth.

– Når man ser i dag hvordan man svarer på og hvordan man har svart hele høsten. Det er ikke alle som kan gjøre det her, det er egentlig ganske få.

ELLEVILL GLEDE: Mjøndalen kunne slippe jubelen løs mot Sogndal. Her jubler Sondre Liseth (t.v.), Markus Nakkim (midten) og Christian Gauseth for 1–0-målet. Foto: Terje Bendiksby

