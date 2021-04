PSG til ny Champions League-semifinale: – Noen sesonger siden vi har sett noe så vilt

(PSG – Bayern 0–1, 3–3 sammenlagt) De slet i årevis med å ta seg til Champions Leagues semifinaler, men nå har Paris Saint-Germain greid det to ganger på to sesonger.

13. apr. 2021 22:53 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag kveld rappet franskmennene til seg både semifinalebilletten og fikk revansje over Bayern München, klubben som slo dem i fjorårets finale. Men det holdt hardt: Tidligere PSG-spiller Eric Choupo-Moting (31) scoret oppgjørets eneste mål da han nikket inn 1–0 rett før pause i det som hadde vært et fyrverkeri av en fotballkamp.

At det bare ble én fulltreffer, var som en forsinket påskekrim. Tomannsangrepet Neymar og Kylian Mbappé holdt hele Bayern-laget i arbeid gjennom første omgang. Neymar fintet, driblet og trakk frem gjennombruddspasningene, Mbappé bød på quickstep i det ene angrepet og riverdance i det neste, og duoen spilte hverandre opp nesten hver gang de var involvert.

Men de skjøt utenfor, løp i offside, traff stolpene eller ble nektet av Bayern-målvakt Manuel Neuer.

– Av individuelle prestasjoner i toppfotballen må det være noen sesonger siden vi har sett noe så vilt som dette, sier tidligere landslagskaptein Brede Hangeland i TV 2s studio om PSG-parets fantasifotball.

SEMI-FEIRING: PSG-spiller Leandro Paredes løfter opp lagkamerat Neymar etter kampslutt. Foto: IAN LANGSDON / EPA

– Over 180 minutter var Bayern det beste laget. I dag manglet de bare litt i situasjonene for å få avgjort, vurderer tidligere Bayern-kaptein Lothar Matthäus til tyske Sky, ifølge UEFAs nettside.

Neymar kunne riktignok punktert spenningen tidligere: Etter 37 minutter latterliggjorde han Kingsley Coman med et genialt touch, trakk seg fri og banket ballen i tverrliggeren. To minutter senere unngikk brasilianeren både Bayern-forsvaret og Manuel Neuers rekkevidde, men avsluttet i stolpen. Og bare 40 sekunder senere hadde Robert Lewandowski-erstatter Choupo-Moting sørget for full fyr i Paris med å heade inn 1–0-scoringen etter et Bayern-angrep med tyskerpresisjon:

Alphonso Davies slo inn fra venstre, Thomas Müller tilrettela for David Alaba, østerrikeren skjøt, PSG-keeper Keylor Navas ga retur – og der var spiss-sværingen Choupo-Moting i kranglehumør. Den halvt kamerunske tyskeren med den pussige klubbkarrieren knuste PSG-kaptein Presnel Kimpembe i luften og brukte hodet for andre kamp på rad mot gamleklubben.

IKKE NOK: Eric Choupo-Moting knuser Presnel Kimpembe i duellen og utmanøvrerer PSG-keeper Keylor Navas før 1–0-scoringen til Bayern i Paris. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Etter pause var ikke intensiteten helt den samme, men nerven vokste i hvert angrep. Begge lag fremsto desperate etter den ene forløsende scoringen de trengte helt frem til overtiden. Da hadde Bayern-trener Hansi Flick kastet inn den defensive midtbanespilleren Javi Martínez som en slags spissvikar, mens Leroy Sané var nær mål flere ganger, men det ble – utrolig nok – ikke mer enn det ene.

For PSG var det like greit. Deres tre scoringer i München for én uke siden, da Bayern hadde vanvittige 31 avslutninger på mål og bare to i mål, sendte den franske klubben til sin tredje Champions League-semi i historien – som i fjor og i 1995.

– Vi ble ikke slått ut i kveld, det var resultatet i München som måtte vært bedre, mener Manuel Neuer, lurt to ganger av Mbappé og én gang av Marquinhos for seks dager siden. Da hjalp det ikke for Neuer og Bayern å holde nullen på Parc Des Princes.

– Jeg er veldig stolt av laget, av treneren og apparatet mitt her. De gjorde en fantastisk kamp. Jeg synes vi fortjener og vinne og kunne scoret tre-fire mål. Vi var uheldige, men viktigst var å gå videre, sier PSG-president Nasser Al-Khelaifi intervju vist på Viaplay etter kampen.

Klubbens vanvittige milliardbruk de siste ti årene kan dermed betale seg med det ultimate: Champions League-tittelen. Nå har den franske hovedstadsklubben – ledet av Mauricio Pochettino siden januar – eliminert både Barcelona og altså regjerende mester Bayern München.

– Vi glemmer heller ikke Man. United i gruppespillet, også en av de største klubbene i verden. Vi har slått Barcelona og Bayern, det er noen av de beste klubbene, og det er derfor vi kom hit og investerte i PSG. Det var for å være på dette nivået. Men det må fortsatt gjøres en jobb hver dag. Vi trenger noen små detaljer til å sikre oss trofeet, sier Al-Khelaifi.

De møter enten Manchester City eller Erling Brauts Haalands Borussia Dortmund i semifinalen. De gjør opp sin kvartfinale onsdag kveld, der City vant første oppgjør i England 2–1.