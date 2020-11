Forren tilbake i Brann-laget etter over 40 dager. Nå spiller han for fremtiden sin.

To økter daglig og fem kilo vektnedgang har satt i Vegard Forren i posisjon til å kjempe for Brann-karrieren sin i høst.

1. nov. 2020 21:06 Sist oppdatert nå nettopp

SANDEFJORD – BRANN 3–3

Sandefjord Arena: Det er over en måned siden Forrens kropp sa stopp. I slutten av september bestemte Brann seg for at Forren måtte tas ut av vanlig trening og heller holde på for seg selv. Bakgrunnen var at Forren hadde slitt med en vond akillessene.