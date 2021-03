Fra Tromsø sendes det snøbilder til Glimt-sjef i Spania: TIL lukker ikke døra for utenlandstur

I Tromsø har Gaute Helstrup kun fått trene 11 mot 11 på full bane tre ganger på to måneder. Likevel ville han ikke tatt med laget utenlands i nesten seks uker, slik Bodø/Glimt er i ferd med å gjøre.

SNØ OG SOL: TILs Kent-Are Antonsen i aksjon i internkamp på Alfheim med snøhaugene i bakgrunnen. Til høyre hotellet Barcelo i Marbella der Bodø/Glimt bor for tiden. Et hotell TIL bodde på i 2019. Foto: Ronald Johansen og Rune Robertsen

20 minutter siden

Lørdag formiddag spilte TIL internkamp på Alfheim stadion. I en halvtimes tid fikk Gaute Helstrup se spillerne sine i 11 mot 11 før han måtte ta av spillere. Sjelden kost i en oppkjøring som har blitt preget av at laget ikke har fått spilt noen treningskamper – i likhet med alle andre eliteserielag for herrer i Norge. Forbudet mot treningskamper kom 19. februar, og har foreløpig ikke blitt lettet på. I stedet har en rekke lag blant annet i Viken fått enda strengere restriksjoner som innbefatter at de ikke får lov å ha fellestreninger.

– Vi har hatt 11 mot 11 på full bane tre ganger i vinter fordelt på Senjahallen og på Alfheim, sier TIL-trener Gaute Helstrup til iTromsø. TIL startet for ordens skyld oppkjøringen 18. januar – noe som er over to måneder siden.