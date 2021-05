Start-profil solgt til Belgia for over 10 millioner

Jesper Daland (21) er klar for belgiske Cercle Brugge etter å ha takket nei til Molde.

TIL UTLANDET: Jesper Daland viser frem sin nye drakt. Cercle Brugges sportsdirektør Carlos Avina til venstre, agent Jack Karadas til høyre. Foto: PRIVAT

13. mai 2021 17:42 Sist oppdatert nå nettopp

Klubben som unngikk nedrykk med et nødskrik, satser hardt på unge talenter og har sett seg ut norske Daland som en spennende spiller å videreutvikle.

Ifølge VGs opplysninger betaler Cercle Brugge over 10 millioner for å sikre seg Start-kometen.

Torsdag signerte han en fireårskontrakt med sin nye klubb.

– Jesper har en veldig god magefølelse på at dette er et godt og riktig valg. Det er en klubb som har en klar filosofi om å utvikle unge spillere, sier Dalands agent Jack Karadas til VG.

Cercle Brugge er eid av AS Monaco og fungerer som talentfabrikk for klubben fra fyrstedømmet. Denne sesongen har fire Monaco-spillere vært på utlån til den belgiske farmerklubben.

– Det er en ekstra bonus, sier Karadas.

Med en snittalder på 24 år i troppen seger Cercle Brugge seg inn som det laget i Europa som denne sesongen har stilt med størst andel spillere under 23 år.

– Den belgiske ligaen er konkurransedyktig samtidig som Jesper vil få tid til å utvikle seg, sier Karadas.

Molde fikk i likhet med Cercle Brugge et bud på Daland akseptert av Start, men spilleren valgte å avslå tilbudet fra «Rosenes by».

Det forklarer Karadas slik:

– Molde hadde vært et veldig godt alternativ for ham å gå til, men Jesper bestemte seg tidlig. Han har en drøm om å komme seg til utlandet, det har vært et klart valg fra hans side at han ville ut hvis muligheten bød seg. Vi har jobbet systematisk med det. Det har vært nok av norske klubber som har villet kjøpe ham, men det har ikke vært fokuset vårt.

Så sent som i februar var Daland detaljer unna å bli solgt til utlandet. Start var enig med den italienske Serie A-klubben Benevento, men tidsnøden ble for stor og partene rakk ikke fullføre det nødvendige papirarbeidet for å få avtalen i land.

Ettersom Daland ikke ble solgt til Molde, kommer ikke midtstopper Sheriff Sinyan til å bli solgt til Slavia Praha med det første. Slik VG avslørte i forrige uke, har tsjekkerne lagt inn bud på spilleren, men Molde ønsker ikke å svekke dekningen i troppen.

Det norske overgangsvinduet åpner ikke igjen før 1. august, mens det internasjonale vinduet er åpent i hele juli, hvilket betyr at utenlandske klubber kan kjøpe spillere fra norske klubber uten at de får hentet en umiddelbar erstatter.