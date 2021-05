Candy Crush, Tiktok-hus og sportslige skuffelser. Nå krever fotballegenden svar om kaoset.

Spisshelten Wayne Rooney har ikke fått noen enkel start på trenertilværelsen. Nå håper han og Derby-fansen på klarhet om hva som skjer med den tradisjonsrike klubben.

3–3 mot Sheffield Wednesday sørget for at Wayne Rooney og Derby beholdt plassen i Championship. Men nedrykksstriden kan fortsatt få en ny tvist. Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters

Wayne Rooney smilte bredt etter Derby Countys dramatiske sesongavslutning mot Sheffield Wednesday forrige helg. En sen straffescoring fra Martyn Waghorn sørget for at Rooney ikke endte sitt første halvår som hovedtrener i Derby med nedrykk.

Det ville vært en katastrofe for en klubb som de siste årene har siktet mot Premier League. Denne sesongen har vært kaosfylt både på og utenfor banen, og laget beholdt plassen i Championship (nest øverste nivå) med kun ett poeng.

Dermed kunne Rooney gi spillerne sine noen lettelsesfylte klemmer etter kampslutt. Hva som foregikk oppe i hodet hans, kan fort ha handlet om noe helt annet enn en sportslig opptur.

For det er faktisk ikke helt bombesikkert at laget får beholde plassen likevel. Hvordan har en av Englands største fotballhelter havnet i et slikt kaos?

Klarte ikke å rykke opp

Vi begynner i 2015. I september kjøpte den britiske forretningsmannen Mel Morris ut de amerikanske majoritetseierne.

Målet var klart: Derby-fødte Morris skulle få «The Rams» tilbake til Premier League for første gang siden 2008. Morris har tjent sine penger gjennom spillselskapet King, som er mest kjent for å stå bak det svært populære mobilspillet Candy Crush Saga.

Hyppige trenerskifter og investeringer på over to milliarder norske kroner har imidlertid ikke fått laget opp i Premier League.

Og nå skal Morris ha et desperat ønske om å selge klubben. Han har tapt nok.

Wayne Rooney er Derbys åttende hovedtrener siden Morris tok over klubben. I januar la Rooney opp som spiller for å fokusere på trenerrollen. Foto: Andrew Yates / Reuters

Usikkerhet rundt kjøpers økonomi

Der kommer en spanjol ved navn Erik Alonso inn. Han er en 29 år gammel forretningsmann som også har beskrevet seg selv som fotballagent og boksepromotor.

Han og Morris skal ha blitt enige om en avtale. Men der stopper det.

En ny eier må godkjennes av The English Football League (EFL). Dette innebærer at potensielle nye eiere må bevise at de har pengene til å overta en klubb.

Og her dukket det opp flere problemer for Alonso. EFL har fortsatt ikke godkjent overtagelsen. Flere britiske medier, blant andre BBC, melder nå at Morris har gitt opp avtalen.

Alonso hevdet overfor The Athletic at han har vist EFL en bekreftelse fra en bank om at han har rundt 750 millioner kroner på konto. EFL på sin side skal ha bedt Alonso om å sette inn penger på en depositumskonto. Disse skal ikke ha dukket opp.

Det hersker derfor enorm usikkerhet om hvor Alonsos penger kommer fra, om han i det hele tatt har de.

EFL og direktør Rick Parry (her under tiden i Liverpool) har satt kjepper i hjulene for Alonsos oppkjøp. Foto: TOM HEVEZI / AP

Kritisert av fansen

Familien hans skal eie et hotell og noen vingårder i Spania. I tillegg er han blitt koblet til forretningsmenn fra Indonesia, der han bokset, uten at noen av disse koblingene er bekreftet.

Det er generelt vanskelig å være sikker rundt noe som helst angående Alonsos formue og eventuelle finansiering av Derby. Han står også bak et agentselskap som hevder å representere flere profilerte spillere, men nettsidene til dette selskapet er ute av drift.

Nylig har også Derby-fansen gått hardt ut mot ham på sosiale medier. I et bilde publisert på sin Twitter-konto skrev Alonso «god morgen», mens han satt i et svært luksuriøst hus i California.

Fansen hevder imidlertid at hjemmet ikke var hans eget. De mener nemlig det er meget likt et hus kjent fra videoappen Tiktok. Etter at den kritikken kom, er Twitter-kontoen blitt slettet.

Selv har Alonso stort sett snakket offentlig kun på radiokanalen Talksport. Der nektet han for at oppkjøpet var i ferd med å ryke og heller sagt at prosessen vil «fortsette».

Det er også sagt at spanske skattemyndigheter har fryst formuen hans. Hvorfor er usikkert, men også dette har Alonso tilbakevist i intervju med The Athletic.

Fakta Derby County Fotballklubb som spiller i Championship (nivå to i England). Eid av Mel Morris. Har Pride Park som hjemmebane. Manchester United-legenden Wayne Rooney trener laget. Endte på 21. plass denne sesongen, ett poeng over nedrykk. Vant ligatittelen i 1972 og 1975. Var sist i Premier League i 2007/2008-sesongen. Vis mer

Krever svar

Hva som skjer nå, er høyst usikkert.

Og midt oppe i dette står altså Wayne Rooney. Han scoret over 200 mål for Manchester United, før han havnet i Derby etter korte opphold i Everton og DC United. I Derby fikk han ansvaret som spillende trener da Philip Cocu og klubben ble enige om å skille lag i november. Siden fikk Rooney jobben permanent og sa i den forbindelse at han var ferdig som spiller.

– Vi, spesielt fansen, behøver klarhet i hva som skjer, sa Rooney etter kampen mot Wednesday, ifølge The Guardian.

Han uttrykte samtidig et ønske om å styre klubben også neste sesong, uansett om det blir i Championship eller i League One på nivået under. For det siste kan også bli en mulighet. Klubben tapte nylig en ankesak mot EFL i forbindelse med brudd på de finansielle spillerreglene.

Hva som blir straffen, er foreløpig uklart. Poengstraff og deretter nedrykk lenge etter ferdigspilt sesong er noe som tradisjonelt er blitt lite tydd til. Men det er ingen umulighet i dette tilfellet.

De fleste Derby-tilhengerne håper at en poengstraff heller teller mot neste sesong og at man da har et nytt og stabilt eierskap på plass.

Det gjenstår å se hva som skjer. Det virker lite sannsynlig at Alonso får kjøpe klubben, men usikkerheten på eiersiden bør nok avklares fortest mulig. Styreleder i Derbys norske supporterklubb, Sven Ole Høvring, oppsummerer hele kaoset slik:

– Dette er en håpløs situasjon for oss. Til slutt er det fansen det går utover.

