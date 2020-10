Aalesunds storscorer solgt til Italia

Serie B-klubben Brescia bekrefter at de har hentet Holmbert Fridjonsson.

5. okt. 2020 20:39 Sist oppdatert 14 minutter siden

Etter flere uker med spekulasjoner kom endelig bekreftelsen på at Serie B-klubben Brescia har hentet AaFK-spiller Holmbert Fridjonsson. Mandag kveld ble bekreftelsen lagt ut på klubbens hjemmeside.

– Vi tilbød Holmbert en ny avtale, men han ønsket seg videre i karrieren og kunne gått gratis etter sesongen. Nå er vi kommet til en avtale med Brescia som er god for begge parter. Holmbert har en skade som gjør at vi er usikre på når han kommer tilbake og hvor mye han kan bidra for oss ut sesongen, sier sportssjef Bjørn Erik Melland til aafk.no.