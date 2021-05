Han var på vei bort fra RBK – nå er stopperen selvskreven på laget

Even Hovland har innledet sesongen med solid stopperspill. Mot Brann noterte han seg i tillegg for to målgivende pasninger.

Even Hovland vinner i lufta. Ballen havner hos Kristoffer Zachariassen som scorer 1–0 for RBK mot Brann. Stopperen sørget også for målgivende pasning på 3–2 scoringen. Foto: Rune Petter Ness

RBK-Brann: 3–2 (1–0): – Doff får jo to gratis scoringer av meg. Det var bare for han å få på et touch, så var det mål, gliser Even Hovland.

Stopperen har startet sesongen solid for Rosenborg, og mot Brann var han nest sist på ballen på to av Kristoffer Zachariassens tre scoringer.