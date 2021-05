De Geas mareritt: Har sluppet inn 40 straffer på rad

(Villarreal – Manchester United 1–1, 12–11 etter straffesparkkonkurranse) David de Gea har ikke reddet en eneste straffe siden 2016. Nå får Manchester United-trener Ole Gunnar Solskjær kritikk for å ikke ha tatt av keeperen før straffesparkkonkurransen i Europa League-finalen.

1 AV 11: Hele laget til Villarreal fikk lov å sette ballen i nettet bak David de Gea i straffesparkkonkurransen. Foto: KACPER PEMPEL / POOL

27. mai 2021 01:09 Sist oppdatert 46 minutter siden

Den spanske sisteskansen fikk ansvaret for å redde Manchester Uniteds Europa League-drøm i finalen, men sviktet. Først slapp han inn alle 11 forsøkene som ble skutt mot ham, før han selv bommet på den avgjørende straffen.

Tallene bak burde kanskje ha gitt Ole Gunnar Solskjær et hint om hva som ville bli skjebnen.

David De Gea reddet nemlig sist et straffespark for enten Manchester United eller Spania i april 2016, da han stanset en straffe fra Evertons Romelu Lukaku i semifinalen i FA-cupen.

Siden har ikke den spanske keeperen reddet en eneste straffe. I ordinære kamper har hele 25 straffer på rad gått forbi keeperen, og tar man med Spanias tap på straffespark mot Russland i VM i 2018 (Russland scoret på alle fire), hadde han sluppet inn 29 straffer på rad før onsdagens Europa League-finale.

Allerede før straffesparkkonkurransen meldte «straffeguru» Ben Lyttleton om den horrible statistikken. Lyttleton har gitt ut bøker om straffer og straffepsykologi, og skriver regelmessig for The Times og The Daily Telegraph.

– På tide for Ole å gjøre et sent bytte? spurte Lyttleton, og lurte på om ikke andrekeeper Dean Henderson (24) skulle komme inn. Den unge engelskmannen har reddet 8 av 19 straffespark i sin karriere utenfor straffesparkkonkurranser, en mye lysere statistikk enn spanjolen kan vise til.

I finalen gikk altså alle 11 i nettet bak De Gea.

– Han så ikke ut til å kunne redde noen av dem heller. Med alle informasjonen keepere har om straffer nå, så er det rett og slett ikke bra nok av en keeper på hans nivå, skriver ESPN-journalist Mark Ogden, som dekker klubben tett.

Fakta Manchester United-keepernes statistikk: Dean Henderson: Har stoppet 8 av 19 straffer (utenom straffesparkkonkurranse), en redningsprosent på omtrent 42. David de Gea: Har stoppet 11 av 64 straffer (utenom straffesparkkonkurranse, en redningsprosent på omtrent 17. Vis mer

Rett før han ankom Manchester United som trener i 2014, byttet daværende Nederland-trener Louis van Gaal inn Tim Krul sekunder før straffesparkkonkurransen mot Costa Rica i kvartfinalen i VM. Nederland vant, Krul ble helten.

Solskjær får kritikk for å ikke være like modig.

– United hadde Solskjær, men trengte Louis van Gaal for å ha motet til å bytte keeper før straffesparkene. Straffer har alltid vært De Geas kryptonitt, skriver Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst i sin spalte.

Han etterlyser også andrekeeper Henderson.

– Solskjærs dårlige håndtering av keepersituasjonen betyr at debatten vil fortsette langt ut på sommeren, og Henderson har nå momentum i kraft av å ikke ha noen involvering i en finale han var rasende for ikke å få starte i, skriver Luckhurst.

Solskjær selv svarer slik på spørsmål om han vurderte å bytte keepere:

– Jeg hadde trua på at vi skulle klare å vinne kampen. David har vært veldig god før, sier Solskjær til TV 2 og hyller også nivået på straffene etter at nesten alt gikk inn.