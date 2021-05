Zlatko Tripic: - Viktig at vi ikke får panikk nå

– Jeg skjønner det blir reaksjoner, men plutselig løsner det, sier han.

Zlatko Tripic og Veton Berisha som tilskuere under den siste spillsekvensen på Randaberg onsdag. Foto: Stig Nilssen

RANDABERG STADION: Viking er i full gang med oppkjøringen til mandagens graskamp borte mot Lillestrøm. Derfor er ukens treninger lagt til den strøkne grasbanen på Randaberg stadion.

Spillerne har analysert fadesen mot Tromsø, fått bekreftet på ny at relasjonene offensivt ikke satt, at de ikke skapte særlig med muligheter - og at det sviktet bakover flere ganger da gjestene kom på sine snarvisitter og kontringer.